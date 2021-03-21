Otomotiv sektöründeki çip krizinde flaş gelişme

FİRMALARA AYAK UYDURUYORUZ

Otomotiv sektörünün yaşadığı çip krizini değerlendiren CEO Acay, "Bir arabada binlerce parça var. Bunun biri bile olmasa o arabayı üretemiyorsunuz. Satış yönünde talep olsa bile tedarik ağında yaşanan en ufak bir aksama bütün zinciri etkiliyor. Şu anda işlerimizde yüzde 10-15'ler civarında bir dalgalanma var. Otomotiv şirketleri çip buldukça ürettiği için biz de onlara ayak uyduruyoruz. Süreci bir miktar stokla yönetiyoruz ya da fazla mesai ile gelen talepleri karşılıyoruz. Şu anda sıkıntı bir miktar devam ediyor, ancak sıkıntı rölantiye doğru geçerek etkisini azaltıyor. Bir şekilde bu sorun çözülecek" diye konuştu.