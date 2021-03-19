Otomotiv devleri üretimi durdurdu! Ürün yetersizliği otomotiv sektörünü vurdu

"FABRİKALARIN BORULARI DONDU"

Honda, tedarik zinciri sorunlarının birleşimi nedeniyle önümüzdeki hafta ABD ve Kanada otomobil fabrikalarının çoğunda üretimi durduracağını söylerken parçaların teslimatını geciktiren durumun şiddetli hava koşulları ve limanların kitlenmesi olduğunu belirtti. Honda, soğuk hava sebebiyle bazı fabrikalarında boruların donduğunu bu nedenle fabrikaların üretim gerçekleştiremediğini bildirdi.

Honda, hangi fabrikaların üretimi durduracağını belirtmeden, kapatmanın ABD ve Kanada'daki beş otomobil fabrikasının çoğunda 22 ve 29 Mart'ta başlayacağını söyledi. Kapatma süresinin parça tedariğine bağlı olarak değişebileceğini söyleyen şirket, işçilere fabrikalarda başka işleri yerine getirmeleri için ödeme yapılmaya devam edileceğini aktardı.