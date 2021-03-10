10 Mart 2021, Çarşamba
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Bakanlık duyurdu! HGS ve OGS geçişlerinde sürücüleri sevindirecek yeni uygulama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının e-Devlet'te hayata geçirdiği uygulama ile vatandaşlar artık ve OGS borç ve bilgilerini görebilecek. Bakanlık, mail ve SMS ile de bilgilendirilecek olan vatandaşın tüm bu hizmetlerden faydalanabilmesi için e-Devlet bilgilerinin güncel olması gerektiğini bildirdi.

OTOMOBİL İHA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Bakanlık duyurdu! HGS ve OGS geçişlerinde sürücüleri sevindirecek yeni uygulama

, zaman zaman vatandaşların () ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) bakiyesi yeterli olmadığı anlarda yaptıkları ihlalli geçişlerle ilgili araç sahiplerini korumak amaçlı bir bilgilendirme hizmeti başlatıldığını açıkladı.

İhlalli geçiş yapan vatandaşların daha önce cezalarla ilgili sorun yaşadıklarını belirten Bakanlık, bu hizmetten önce ceza aldıklarının farkında olmayan vatandaşların e-Devlet'te hayata geçirilen yeni uygulama ile "Araçlarım" bölümüne girerek HGS ve OGS borç ve bilgilendirme hizmeti alabileceklerini kaydetti. Bakanlık, aynı zamanda bu uygulama ile 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak olan idari para cezalarının önüne de geçilmiş olacağını duyurdu.



VATANDAŞLARIN E-DEVLET BİLGİLERİNİN GÜNCEL OLMASI GEREKİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, , , , Ankara-Niğde Otoyolu, gibi yap-işlet-devret modellerinde ihlalli geçişlerin sık yaşandığını belirterek, geçiş sonrasında e-Devlet bilgileri güncel olan vatandaşlara 15 gün içerisinde iki kez mail yoluyla ve SMS ile bilgi verileceğini vurguladı.



BOZULAN ETİKETLER TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA KONTROL EDİLECEK
Araçlarda bulunan etiketlerinin çeşitli faktörlerden dolayı bozulabildiğini ve vatandaşların genellikle bunun farkına varmadan ihlalli geçiş yaptıklarını kaydeden Bakanlık, istasyonlarında bu etiketlerin kontrol edileceğine ve vatandaşların bu noktada bilgilendirileceğine de dikkati çekti.

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