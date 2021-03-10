Bakanlık duyurdu! HGS ve OGS geçişlerinde sürücüleri sevindirecek yeni uygulama

İhlalli geçiş yapan vatandaşların daha önce cezalarla ilgili sorun yaşadıklarını belirten Bakanlık, bu hizmetten önce ceza aldıklarının farkında olmayan vatandaşların e-Devlet'te hayata geçirilen yeni uygulama ile "Araçlarım" bölümüne girerek HGS ve OGS borç ve bilgilendirme hizmeti alabileceklerini kaydetti. Bakanlık, aynı zamanda bu uygulama ile 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak olan idari para cezalarının önüne de geçilmiş olacağını duyurdu.