Sıfır otomobil alacaklara uyarı! Sıfır otomobil aldı hayatının şokunu yaşadı!

Adana'da 2017 yılında sıfır kilometre aldığı otomobili geçen hafta satmak isteyen Ömer Faruk Talaş, ekspere gittiğinde aracın sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğunu öğrendi. Firmadan herhangi bir olumlu dönüş alamayan Talaş, bir an önce mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Adanalı iş adamı Ömer Faruk Talaş, 2017 yılında 90 bin liraya sıfır kilometre 01 ET 364 plakalı Fiat Egea marka otomobil satın aldı. Geçen hafta otomobilini satmak için alıcı olan bir şahısla anlaşan Talaş, aracı ekspere götürdü. Eksperde yapılan incelemede aracın sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğu belirlendi.