01 Mart 2021, Pazartesi
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Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil seri üretime geçiyor

3 tekerlekli ve güneş enerjisiyle çalışan yeni ile bir kez daha adından söz ettiren ABD merkezli otomotiv şirketi , seri üretime geçeceğini duyurdu.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 01.03.2021
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Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil seri üretime geçiyor

ABD'li otomotiv şirketi , üç tekerli için seri üretime geçtiğini açıkladı. Firma, aracın saatte 100 kilometre hıza 3,5 saniyede ulaştığını belirtti.

ABD'li otomotiv şirketi Aptera Motors, üç tekerli güneş enerjisiyle çalışan için seri üretime geçeceğini açıkladı. Aracın 25 bin 900 dolar (190 bin TL) maliyetle üretildiği ve üzerinde bulunan 3 metrekarelik solar panellerin bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan aracın saatte 100 kilometre hıza 3,5 saniyede ulaştığı ve azami hızının da saatte 180 kilometre olduğu belirtildi.

Ayrıca araçta bulunan bataryanın 1609 kilometre mesafeye kadar kullanılabildiği aktarıldı.

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