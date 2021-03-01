Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil seri üretime geçiyor

ABD'li otomotiv şirketi Aptera Motors, üç tekerli güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil için seri üretime geçeceğini açıkladı. Aracın 25 bin 900 dolar (190 bin TL) maliyetle üretildiği ve üzerinde bulunan 3 metrekarelik solar panellerin bulunduğu aktarıldı.