Son dakika: LPG'li araçlara AVM izni! İki şart var

LPG'li araçların alışveriş merkezlerinin otoparklarına girmesine izin veren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yeni yönetmeliğe göre, AVM otoparklarına, belirlenen şartların sağlanması halinde LPG'li araçların girmesine izin verilecek.

Tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilmeyen, geçerli muayenesi bulunmayan araçlar otoparklara alınmayacak.

Araçlar, yalnızca Türk Standardları Enstitüsü'nden hizmet yeterlik belgesi ve mahallin itfaiye teşkilatından "uygun" görüşü alınan AVM kapalı otoparklarına girebilecek.

BODRUM AŞAĞISI YASAK

LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları, birinci bodrum katlardan daha aşağıda olamayacak.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR AYRI OLACAK

Yönetmeliğe göre, diğer araçların alınacağı otoparklar ile LPG'li araçların giriş ve çıkışlarının birbirinden ayrı olarak düzenlenmesi de gerekiyor.

TRAFİKTEKİ ARAÇLARIN YÜZDE 37'Sİ LPG'Lİ

TÜİK'in eylül ayı verilerine göre; trafiğe kayıtlı 12 milyon 907 bin 648 adet otomobilin yüzde 38,3'ü dizel, yüzde 37,0'si LPG, yüzde 24,3'ü benzinli.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)