Tesla'nın CEO'su Elon Musk tarih verdi: Yıl sonuna kadar...

Tesla'nın Ceo'su Elon Musk, Çin'in Şanghay şehrinde gerçekleştirilen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nın (WAIC) açılışına görüntülü katılarak 5'inci seviye otonom sürüş teknolojisine sahip araçların üretimi ve piyasaya sürülmesi, Amerika sınırları dışında ilk Gigafactory olma özelliğine sahip olan Şanghay'daki tesisine kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Musk açıklamasında, şirketin 5'inci seviye otonom sürüş teknolojisine sahip araçların üretiminin yıl sonuna kadar olabileceğini ve çok yakın olduklarını vurguladı. Musk, Tesla'nın 5'inci seviye özerkliğine (otonom) ulaşma yolunda karşılaşabilecek temel zorlukların kalmadığını vurguladı. Bunu yanı sıra Musk, tam otomatik sürüş sistemleri geliştirme konusunda dünyadaki verilerin kıyaslanamaz olduğunu belirtti.





Amerika sınırları dışında ilk Gigafactory olma özelliğine sahip olan Şanghay'daki tesisine değinen Musk, orayı ziyaret etmek için sabırsızlandığını, tesiste Model 3 üretildiğini ve Tesla'nın yeni küçük crossover otomobili olan Model Y'nin de üretiminin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.



Öte yandan WAIC 2020, 9 Temmuz - 11 Temmuz tarihleri arasında Şanghay'da devam edecek.