Okullara TYP ile personel alımı başladı: Başvuru tarihleri ve şartlar belli oldu
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda güvenlik görevlisi hareketliliği başladı. TYP kapsamında yayımlanan ilanlarda başvuruların 25-29 Ağustos’ta alınacağı duyuruldu. Güvenlik görevlisi adaylarından sertifika istenirken program 14 Eylül’de başlayacak.
Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken okullarda görev yapacak personel için hazırlıklar hız kazandı. İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bazı bölgelerde okullara yönelik güvenlik görevlisi alımı için ilanlar yayımlanmaya başladı. Başvuruların tarihleri ve alınacak personel sayıları açılan programa göre değişiyor.
OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞLADI MI?
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda güvenliği sağlamak üzere TYP kapsamında personel alım süreci başladı. Ancak ilanlar tüm bölgeler için aynı anda yayımlanmıyor. İŞKUR ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin iş birliğiyle yürütülen programlarda başvuru tarihleri, kontenjanlar ve çalışma süreleri ayrı ayrı açıklanıyor.
Güvenlik görevlileri, öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında düzenin sağlanmasına katkıda bulunacak. Ayrıca okul bahçelerinde güvenli eğitim ortamının oluşturulmasına destek verecek.
İŞKUR TYP GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yayımlanan ilanlardan birinde başvuruların 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacağı bildirildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından 2 Eylül 2026 tarihinde kura yapılacağı açıklandı. Programın çalışma dönemi ise 14 Eylül 2026-13 Mart 2027 olarak belirlendi.
Başvuru tarihleri her bölgede aynı olmayabileceği için adayların İŞKUR üzerinden güncel ilanları düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor.
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