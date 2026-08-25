-°C
CANLI YAYIN

Okullara TYP ile personel alımı başladı: Başvuru tarihleri ve şartlar belli oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Okullara TYP ile personel alımı başladı: Başvuru tarihleri ve şartlar belli oldu

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda güvenlik görevlisi hareketliliği başladı. TYP kapsamında yayımlanan ilanlarda başvuruların 25-29 Ağustos’ta alınacağı duyuruldu. Güvenlik görevlisi adaylarından sertifika istenirken program 14 Eylül’de başlayacak.

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken okullarda görev yapacak personel için hazırlıklar hız kazandı. İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bazı bölgelerde okullara yönelik güvenlik görevlisi alımı için ilanlar yayımlanmaya başladı. Başvuruların tarihleri ve alınacak personel sayıları açılan programa göre değişiyor.

İŞKUR TYP kapsamında okullara güvenlik görevlisi alımı için yeni ilanlar yayımlandı.(A Haber Grafik Ekibi)İŞKUR TYP kapsamında okullara güvenlik görevlisi alımı için yeni ilanlar yayımlandı.(A Haber Grafik Ekibi)

OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda güvenliği sağlamak üzere TYP kapsamında personel alım süreci başladı. Ancak ilanlar tüm bölgeler için aynı anda yayımlanmıyor. İŞKUR ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin iş birliğiyle yürütülen programlarda başvuru tarihleri, kontenjanlar ve çalışma süreleri ayrı ayrı açıklanıyor.

Güvenlik görevlileri, öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında düzenin sağlanmasına katkıda bulunacak. Ayrıca okul bahçelerinde güvenli eğitim ortamının oluşturulmasına destek verecek.

Bazı TYP ilanlarında güvenlik görevlisi adaylarından sertifika şartı isteniyor. (A Haber)Bazı TYP ilanlarında güvenlik görevlisi adaylarından sertifika şartı isteniyor. (A Haber)

İŞKUR TYP GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yayımlanan ilanlardan birinde başvuruların 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacağı bildirildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından 2 Eylül 2026 tarihinde kura yapılacağı açıklandı. Programın çalışma dönemi ise 14 Eylül 2026-13 Mart 2027 olarak belirlendi.

Başvuru tarihleri her bölgede aynı olmayabileceği için adayların İŞKUR üzerinden güncel ilanları düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor.

Başvuru Takvimi

İşlem
Tarih
Başvurular
25-29 Ağustos 2026
Kura
2 Eylül 2026
Program başlangıcı
14 Eylül 2026
Program bitişi
13 Mart 2027

Başvurular İŞKUR e-Şube ve ALO 170 üzerinden gerçekleştirilebiliyor.Başvurular İŞKUR e-Şube ve ALO 170 üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TYP kapsamında yayımlanan ilanlara başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden yapılabiliyor. Bazı duyurularda ALO 170 ve İŞKUR hizmet birimleri de başvuru kanalları arasında gösteriliyor.

Adayların başvuru sırasında kendi ikamet ettikleri bölge için açılan TYP programını seçmesi gerekiyor. İlanda belirtilen şartların karşılanması ve başvurunun son tarihe kadar tamamlanması da önem taşıyor.

E-ŞUBE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Başvurularda ikamet, adli sicil ve sigortalı çalışma durumuna ilişkin şartlar aranıyor.Başvurularda ikamet, adli sicil ve sigortalı çalışma durumuna ilişkin şartlar aranıyor.

OKUL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Güvenlik görevlisi alımında aranacak şartlar, programa göre farklılık gösterebiliyor. Güncel duyurularda öne çıkan koşullar arasında ikamet şartı, adli sicil durumu, çalışma durumu ve hane geliri gibi kriterler bulunuyor.

Bazı ilanlarda adaylardan ayrıca Güvenlik Görevlisi Sertifikası isteniyor. Bu şart, güvenlik görevlisi olarak başvuru yapacak adaylar açısından özellikle önem taşıyor. Güncel duyuruda yer alan başlıca şartlar şöyle:

  • İlgili il veya ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek.
  • Temiz adli sicil kaydına sahip olmak.
  • Son bir ay içerisinde sigortalı olarak çalışmamış olmak.
  • Hane halkının toplam gelirinin ilanda belirtilen sınırı aşmaması.
Güvenlik görevlisi pozisyonu için gerekli güvenlik görevlisi sertifikasına sahip olmak.

Siber Güvenlik Başkanlığı 275 personel alacak: Başvuru tarihleri, kontenjan ve şartları
Sonraki Haber
Siber Güvenlik Başkanlığı 275 personel alacak: Başvuru tarihleri, kontenjan ve şartları
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın