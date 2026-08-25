Okullara TYP ile personel alımı başladı: Başvuru tarihleri ve şartlar belli oldu

Adayların başvuru sırasında kendi ikamet ettikleri bölge için açılan TYP programını seçmesi gerekiyor. İlanda belirtilen şartların karşılanması ve başvurunun son tarihe kadar tamamlanması da önem taşıyor.

TYP kapsamında yayımlanan ilanlara başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden yapılabiliyor. Bazı duyurularda ALO 170 ve İŞKUR hizmet birimleri de başvuru kanalları arasında gösteriliyor.

Başvurularda ikamet, adli sicil ve sigortalı çalışma durumuna ilişkin şartlar aranıyor.

OKUL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Güvenlik görevlisi alımında aranacak şartlar, programa göre farklılık gösterebiliyor. Güncel duyurularda öne çıkan koşullar arasında ikamet şartı, adli sicil durumu, çalışma durumu ve hane geliri gibi kriterler bulunuyor.

Bazı ilanlarda adaylardan ayrıca Güvenlik Görevlisi Sertifikası isteniyor. Bu şart, güvenlik görevlisi olarak başvuru yapacak adaylar açısından özellikle önem taşıyor. Güncel duyuruda yer alan başlıca şartlar şöyle:

İlgili il veya ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek.

Temiz adli sicil kaydına sahip olmak.

Son bir ay içerisinde sigortalı olarak çalışmamış olmak.

Hane halkının toplam gelirinin ilanda belirtilen sınırı aşmaması.

Güvenlik görevlisi pozisyonu için gerekli güvenlik görevlisi sertifikasına sahip olmak.