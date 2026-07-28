MSB'den peş peşe personel alımı duyurusu! 2026/2, 2026/3 ve 2026/4 dönem başvuru şartları belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek 2026/2 Dönem Sözleşmeli Er, 2026/3 Dönem Sözleşmeli Er ve 2026/4 Dönem Teknik Sınıf Uzman Erbaş alımlarına ilişkin başvuru kılavuzlarını yayımladı. Kılavuzlarda başvuru tarihleri, yaş ve eğitim şartları ile adayların taşıması gereken diğer kriterler ayrıntılı şekilde açıklandı. Başvurular, MSB Personel Temin Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

MSB, üç farklı dönem için başvuru şartlarını açıkladı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

HANGİ ALIMLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

MSB'nin yayımladığı kılavuzlarda her alım dönemi için farklı yaş ve eğitim kriterleri belirlendi. Özellikle uzman erbaş ve sözleşmeli er olmak isteyen adayların başvuru yapmadan önce ilan edilen şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.

2026/2 Dönem Sözleşmeli Er alımı

Bu dönem kapsamında başvuru yapacak adaylarda;

Yaş şartı: 20-25 yaş

Eğitim şartı: En az ilköğretim mezunu

şartları aranıyor.

2026/3 Dönem Sözleşmeli Er alımı

MSB'nin duyurusuna göre 2026/3 döneminde başvuracak adayların;

27 yaşını bitirmemiş olması

En az lise mezunu olması

gerekiyor.

2026/4 Dönem Teknik Sınıf Uzman Erbaş alımı

Teknik sınıf uzman erbaş olmak isteyen adaylar için ise başlıca şartlar şöyle açıklandı:

27 yaşını bitirmemiş olmak

En az lise mezunu olmak

MSB BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU