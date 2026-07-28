MSB'den peş peşe personel alımı duyurusu! 2026/2, 2026/3 ve 2026/4 dönem başvuru şartları belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının 2026/2, 2026/3 ve 2026/4 dönem personel alımlarına ilişkin başvuru takvimini ve adaylarda aranacak şartları açıkladı. Yaş, eğitim ve başvuru kriterleri netleşirken süreç tamamen çevrim içi yürütülecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek 2026/2 Dönem Sözleşmeli Er, 2026/3 Dönem Sözleşmeli Er ve 2026/4 Dönem Teknik Sınıf Uzman Erbaş alımlarına ilişkin başvuru kılavuzlarını yayımladı. Kılavuzlarda başvuru tarihleri, yaş ve eğitim şartları ile adayların taşıması gereken diğer kriterler ayrıntılı şekilde açıklandı. Başvurular, MSB Personel Temin Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınacak.
HANGİ ALIMLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
MSB'nin yayımladığı kılavuzlarda her alım dönemi için farklı yaş ve eğitim kriterleri belirlendi. Özellikle uzman erbaş ve sözleşmeli er olmak isteyen adayların başvuru yapmadan önce ilan edilen şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.
2026/2 Dönem Sözleşmeli Er alımı
Bu dönem kapsamında başvuru yapacak adaylarda;
- Yaş şartı: 20-25 yaş
- Eğitim şartı: En az ilköğretim mezunu
şartları aranıyor.
2026/3 Dönem Sözleşmeli Er alımı
MSB'nin duyurusuna göre 2026/3 döneminde başvuracak adayların;
- 27 yaşını bitirmemiş olması
- En az lise mezunu olması
gerekiyor.
2026/4 Dönem Teknik Sınıf Uzman Erbaş alımı
Teknik sınıf uzman erbaş olmak isteyen adaylar için ise başlıca şartlar şöyle açıklandı:
- 27 yaşını bitirmemiş olmak
- En az lise mezunu olmak
2026/4 DÖNEM TEKNİK SINIF UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI
MSB tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan başvuru şartları şu şekilde sıralandı:
- Türk vatandaşı ve erkek olmak,
- 01 Ocak 2026 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1999 ve daha sonra doğanlar başvurabilir),
- Askerlik görevini yapıyor olmak veya terhis olmak, 25/06/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 42'nci maddesinde sayılanlardan muvazzaflık hizmetinden muaf tutulmak,
- En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denklik onayının alınmış olması ve tercih ettiği kuvvet/sınıf/bransa Ek-1'de belirtilen niteliklere sahip olmak),
- Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliği ekinde istenen hazırlanan ve Ek-2'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"nin olumlu olarak alınmış olması (bu belgenin Uzman Erbaş Olur kanaati olması gerekir),
- Son başvuru tarihi itibarıyla hizmet sözleşmesi devam eden sözleşmeli erbaş/erlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. İnternet adresinden yapılan başvuruları geçersiz sayılacak olup ücret yatırılması durumunda sınav ücreti ödemeleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir.
- Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkarılmış veya çıkarılmasına, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmak veya öğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,
- Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken bunlardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
- Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
- Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayları iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak,
- Yapılacak uygulama sınavı, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat aşamalarından başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek,
- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,
- Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
- Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
- Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile belirli yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak,
- Firar, amire fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve benzeri askeri suçlardan hüküm giymemiş olmak,
- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş olmak,
- Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
- Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla iltisakı ya da irtibatı bulunmamak,
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,
- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine uygun sağlık raporu almak,
- Alım yapılacak sınıf/branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak,
- Boy ve Kilo Standartları Tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
- 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 12'nci maddesi kapsamında daha önce uzman erbaş statüsünden ilişiği kesilmemiş olmak.