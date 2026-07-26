CANLI YAYIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 23 uzman yardımcısı alacak! Başvurular ağustosta başlıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 23 uzman yardımcısı alacak! Başvurular ağustosta başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 23 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 27 Ağustos'ta başlayacak. Adayları sözlü sınav beklerken, kontenjan dağılımı, KPSS şartı ve başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntılar da açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere 23 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Giriş sınavı sözlü olarak yapılacak. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 27 Ağustos-7 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Bakanlık, toplam 23 uzman yardımcısı alımı yapacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Bakanlık, toplam 23 uzman yardımcısı alımı yapacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

HANGİ BÖLÜMLERDEN ALIM YAPILACAK?

Bakanlığın yayımladığı ilana göre toplam 23 kadro için farklı lisans bölümlerinden mezun adaylar başvuru yapabilecek.

Kontenjan dağılımı şu şekilde:

Bölüm Kontenjan KPSS Puan Türü
Endüstri Mühendisliği 7 KPSSP3
Elektronik Mühendisliği 4 KPSSP3
Makine Mühendisliği 3 KPSSP3
İnşaat Mühendisliği 1 KPSSP3
Çevre Mühendisliği 1 KPSSP3
Otomotiv Mühendisliği 1 KPSSP3
Yapay Zeka Mühendisliği 1 KPSSP3
Şehir ve Bölge Planlama 1 KPSSP3
İstatistik 1 KPSSP12
Hukuk 1 KPSSP4
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi ve Maliye 2 KPSSP14, KPSSP24, KPSSP29 veya KPSSP19

Tüm kadrolar için en az 70 KPSS puanı şartı aranacak.

Başvurular 27 Ağustos'ta elektronik ortamda başlayacak. (Görsel: AA)Başvurular 27 Ağustos'ta elektronik ortamda başlayacak. (Görsel: AA)

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlanda yer alan bilgilere göre adayların;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun genel şartlarını taşıması,
  • En az dört yıllık lisans programlarından mezun olması,
  • 2024 veya 2025 KPSS'den ilgili puan türünde en az 70 puan almış olması,
  • 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların ise diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması isteniyor.

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden yapacak. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden yapacak. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular 27 Ağustos-7 Eylül 2026 tarihleri arasında yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Yurt dışı mezunlarının denklik belgelerini, başvuru sistemindeki ilgili alana yüklemeleri zorunlu olacak. Ayrıca tüm adayların özgeçmiş formunu doldurup Kariyer Kapısı'na PDF veya JPEG formatında eklemesi gerekecek.

Tüm kadrolar için en az 70 KPSS puanı istenecek. (Görsel: AA)Tüm kadrolar için en az 70 KPSS puanı istenecek. (Görsel: AA)

SÖZLÜ SINAVA KİMLER ÇAĞRILACAK?

Başvurular tamamlandıktan sonra adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanacak. Her bölüm için ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da dahil edilerek sözlü sınava çağrılacak.

Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak.

Sözlü sınava KPSS puan sıralamasına göre aday çağrılacak. (Görsel: AA)Sözlü sınava KPSS puan sıralamasına göre aday çağrılacak. (Görsel: AA)

SÖZLÜ SINAVDA HANGİ KONULAR SORULACAK?

Sözlü sınavda adaylar mezun oldukları alanlara ilişkin mesleki bilgilerinin yanı sıra genel bilgi ve yetkinlikleri açısından da değerlendirilecek. Değerlendirme başlıkları şöyle olacak:

  • Alan bilgisi ve mesleki yeterlilik: 50 puan
  • Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği: 10 puan
  • Liyakat, temsil kabiliyeti ve davranış uygunluğu: 10 puan
  • Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık: 10 puan
  • Genel yetenek ve genel kültür: 10 puan
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık: 10 puan

Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekiyor.

Her kadro için dört katı aday sözlü sınava alınacak. (Görsel: AA)Her kadro için dört katı aday sözlü sınava alınacak. (Görsel: AA)

BAŞARI SIRALAMASI NASIL BELİRLENECEK?

Nihai başarı listesi, sözlü sınav puanına göre oluşturulacak. Sözlü puanların eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek. Her alan için asıl adayların yanı sıra, ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek aday da belirlenecek. Yedek liste, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 1 yıl geçerli olacak.

SÖZLÜ SINAV NEREDE YAPILACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sözlü sınavın Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Sınavın tarihi, saati ve uygulanacağı yer daha sonra Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın