Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 23 uzman yardımcısı alacak! Başvurular ağustosta başlıyor

Yurt dışı mezunlarının denklik belgelerini, başvuru sistemindeki ilgili alana yüklemeleri zorunlu olacak. Ayrıca tüm adayların özgeçmiş formunu doldurup Kariyer Kapısı'na PDF veya JPEG formatında eklemesi gerekecek.

Başvurular 27 Ağustos-7 Eylül 2026 tarihleri arasında yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular tamamlandıktan sonra adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanacak. Her bölüm için ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar aday , son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da dahil edilerek sözlü sınava çağrılacak.

Tüm kadrolar için en az 70 KPSS puanı istenecek. (Görsel: AA)

Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekiyor.

Sözlü sınavda adaylar mezun oldukları alanlara ilişkin mesleki bilgilerinin yanı sıra genel bilgi ve yetkinlikleri açısından da değerlendirilecek. Değerlendirme başlıkları şöyle olacak:

Her kadro için dört katı aday sözlü sınava alınacak. (Görsel: AA)

BAŞARI SIRALAMASI NASIL BELİRLENECEK?

Nihai başarı listesi, sözlü sınav puanına göre oluşturulacak. Sözlü puanların eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek. Her alan için asıl adayların yanı sıra, ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek aday da belirlenecek. Yedek liste, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 1 yıl geçerli olacak.

SÖZLÜ SINAV NEREDE YAPILACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sözlü sınavın Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Sınavın tarihi, saati ve uygulanacağı yer daha sonra Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.