Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 23 uzman yardımcısı alacak! Başvurular ağustosta başlıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 23 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 27 Ağustos'ta başlayacak. Adayları sözlü sınav beklerken, kontenjan dağılımı, KPSS şartı ve başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntılar da açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere 23 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Giriş sınavı sözlü olarak yapılacak. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 27 Ağustos-7 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.
HANGİ BÖLÜMLERDEN ALIM YAPILACAK?
Bakanlığın yayımladığı ilana göre toplam 23 kadro için farklı lisans bölümlerinden mezun adaylar başvuru yapabilecek.
Kontenjan dağılımı şu şekilde:
|Bölüm
|Kontenjan
|KPSS Puan Türü
|Endüstri Mühendisliği
|7
|KPSSP3
|Elektronik Mühendisliği
|4
|KPSSP3
|Makine Mühendisliği
|3
|KPSSP3
|İnşaat Mühendisliği
|1
|KPSSP3
|Çevre Mühendisliği
|1
|KPSSP3
|Otomotiv Mühendisliği
|1
|KPSSP3
|Yapay Zeka Mühendisliği
|1
|KPSSP3
|Şehir ve Bölge Planlama
|1
|KPSSP3
|İstatistik
|1
|KPSSP12
|Hukuk
|1
|KPSSP4
|İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi ve Maliye
|2
|KPSSP14, KPSSP24, KPSSP29 veya KPSSP19
Tüm kadrolar için en az 70 KPSS puanı şartı aranacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İlanda yer alan bilgilere göre adayların;
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun genel şartlarını taşıması,
- En az dört yıllık lisans programlarından mezun olması,
- 2024 veya 2025 KPSS'den ilgili puan türünde en az 70 puan almış olması,
- 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların ise diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması isteniyor.