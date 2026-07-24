ÖGG 121. dönem sonuçları açıklandı: Sorgulama ve itiraz takvimi

Emniyet Genel Müdürlüğü, ÖGG 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ile başarı istatistiklerini yayımladı. Adaylar sonuçlarını EGM'nin resmî ekranından sorgulayabiliyor.

Özel Güvenlik 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 24 Temmuz 2026'da erişime açıldı. Adaylar sınav puanlarını ve başarı durumlarını EGM'nin sonuç ekranından kontrol edebiliyor. Bu tarihten sonra adaylar başarı durumlarını resmi sonuç ekranından görebilecek. Sonucuna itiraz etmek isteyenlerin önce 25-29 Temmuz arasında 350 TL ücreti yatırması, ardından 27-29 Temmuz tarihlerinde başvurusunu tamamlaması gerekiyor.

ÖGG 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları, EGM takvimine göre 24 Temmuz 2026'da açıklanacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi tarafından hazırlanmıştır.) ÖGG 121. DÖNEM SONUÇ TARİHİ 24 TEMMUZ Özel Güvenlik Görevlisi 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı, 5 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirildi. EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda 24 Temmuz Cuma günü sonuçların açıklanması planlanıyor. Resmi sonuç duyurusunun yayımlanmasıyla adayların yazılı ve uygulamalı sınav performansları belli olacak. ÖGG SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? Adaylar, ÖGG sınav sonuçlarına Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. T.C. kimlik numarası ve sistemde talep edilen bilgilerin girilmesiyle sonuç ekranı görüntülenebilecek, adaylar sınav puanlarını ve başarı durumlarını çevrim içi olarak kontrol edebilecek. ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖGG yazılı sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların 350 TL ücreti yatırarak 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde başvuru yapması gerekiyor. (Foto: AA) YAZILI SINAV SONUCU İTİRAZLARI NE ZAMAN? Yazılı sınav sonucunun hatalı değerlendirildiğini düşünen adaylar için iki aşamalı bir itiraz süreci uygulanıyor. İtiraz ücretinin 25-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında Halk Bankası aracılığıyla yatırılması gerekiyor. Ücret yatırılmadan yapılan başvurular işleme alınmıyor. Yazılı sınav sonucu itiraz ücreti 350 TL olarak belirlendi. İtiraz başvuruları 27-29 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine yapılıyor. Adayların ödeme dekontunu ilgili birime teslim etmesi, görevli personelin de başvuruyu ÖGNET sistemine kaydetmesi gerekiyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına doğrudan gönderilen dilekçeler ile e-posta üzerinden iletilen itirazlar değerlendirmeye alınmıyor. Bu nedenle adayların kılavuzda belirtilen başvuru yöntemini izlemesi önem taşıyor.