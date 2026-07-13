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Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alımı yapıyor! Başvurular için son tarih 17 Temmuz

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alımı yapıyor! Başvurular için son tarih 17 Temmuz

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 600 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, 17 Temmuz saat 17.00'ye kadar Kariyer Kapısı üzerinden tek il ve tek pozisyon için başvuru yapabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında beklenen başvuru sürecini bugün resmen başlattı. Bakanlık, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 600 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla alınacak.

Başvurular 17 Temmuz saat 17.00'ye kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)Başvurular 17 Temmuz saat 17.00'ye kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)

TOPLAM 600 PERSONEL ALINACAK

İlana göre alımlar iki farklı kadro için gerçekleştirilecek.

Kadro Kontenjan
Yurt Yönetim Personeli 300
Gençlik Çalışanı 300
Toplam 600

Yurt yönetim personeli kadrolarında farklı lisans bölümlerine yönelik dört grup oluşturulurken gençlik çalışanı kadrolarında ise beş ayrı grup için başvuru alınacak. Adayların mezun oldukları bölüme uygun gruptan başvuru yapmaları gerekiyor.

GSB'nin 600 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci bugün başladı. (Fotoğraf: AA)GSB'nin 600 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci bugün başladı. (Fotoğraf: AA)

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Başvurular 13 Temmuz 2026 saat 00.00 itibarıyla başladı. Adaylar işlemlerini 17 Temmuz 2026 saat 17.00'ye kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı İşe Alım sistemi aracılığıyla elektronik ortamda tamamlayabilecek. Şahsen, posta yoluyla veya farklı kanallardan yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava davet edilecek. (Fotoğraf: AA)Başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava davet edilecek. (Fotoğraf: AA)

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Başvuru yapacak adaylarda şu temel şartlar aranıyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • İlgili kadro için belirlenen lisans programından mezun olmak,
  • 2024 KPSS B Grubu puanına sahip olmak,
  • Başvurulan kadro için ilan edilen taban puanı karşılamak,
  • Emekli veya malullük aylığı almıyor olmak,
  • Görevini yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Başvurularda 2024 KPSS puanı ve ilan edilen şartlar esas alınacak. (Fotoğraf: A Haber)Başvurularda 2024 KPSS puanı ve ilan edilen şartlar esas alınacak. (Fotoğraf: A Haber)

KPSS TABAN PUANLARI NASIL UYGULANACAK?

İlanda yer alan bilgilere göre bazı gruplarda KPSS B Grubu P3, bazı gruplarda ise KPSS P3 puan türü esas alınacak. Başvuru yapılabilmesi için adayların en az 60 KPSS puanına sahip olması gerekiyor. Yerleştirme sürecinde ise KPSS sıralamasına göre her kadro için kontenjanın üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavlar Ankara'da gerçekleştirilecek ve başarı puanı esas alınacak. (Fotoğraf: A Haber)Sözlü sınavlar Ankara'da gerçekleştirilecek ve başarı puanı esas alınacak. (Fotoğraf: A Haber)

SÖZLÜ SINAV ANKARA'DA YAPILACAK

Başvuruların ardından şartları sağlayan adaylar sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınavda adaylar;

  • Mesleki bilgi,
  • Bakanlık mevzuatı,
  • Liyakat,
  • Temsil kabiliyeti,
  • Genel kültür,
  • Göreve uygunluk

başlıklarında 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Başarılı sayılabilmek için sözlü sınavdan en az 70 puan alınması gerekiyor. Sınavlar Ankara'da gerçekleştirilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. (Fotoğraf: A Haber)Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. (Fotoğraf: A Haber)

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

İlanda adaylara önemli uyarılar da yapıldı.

  • Sadece bir il ve bir pozisyon için başvuru yapılabilecek.
  • Yanlış cinsiyet grubuna yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
  • Sisteme yüklenecek belgelerin eksiksiz olması gerekiyor.
  • Başvuru tamamlandıktan sonra bilgilerde değişiklik yapılamayacak.

Başvuru değerlendirme sonuçları, sözlü sınav duyuruları ve yerleştirme işlemlerine ilişkin tüm bilgiler Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ilan edilecek.

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