Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alımı yapıyor! Başvurular için son tarih 17 Temmuz

Başvurularda 2024 KPSS puanı ve ilan edilen şartlar esas alınacak. (Fotoğraf: A Haber)

KPSS TABAN PUANLARI NASIL UYGULANACAK?

İlanda yer alan bilgilere göre bazı gruplarda KPSS B Grubu P3, bazı gruplarda ise KPSS P3 puan türü esas alınacak. Başvuru yapılabilmesi için adayların en az 60 KPSS puanına sahip olması gerekiyor. Yerleştirme sürecinde ise KPSS sıralamasına göre her kadro için kontenjanın üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.