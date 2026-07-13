Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alımı yapıyor! Başvurular için son tarih 17 Temmuz
Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 600 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, 17 Temmuz saat 17.00'ye kadar Kariyer Kapısı üzerinden tek il ve tek pozisyon için başvuru yapabilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında beklenen başvuru sürecini bugün resmen başlattı. Bakanlık, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 600 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla alınacak.
TOPLAM 600 PERSONEL ALINACAK
İlana göre alımlar iki farklı kadro için gerçekleştirilecek.
|Kadro
|Kontenjan
|Yurt Yönetim Personeli
|300
|Gençlik Çalışanı
|300
|Toplam
|600
Yurt yönetim personeli kadrolarında farklı lisans bölümlerine yönelik dört grup oluşturulurken gençlik çalışanı kadrolarında ise beş ayrı grup için başvuru alınacak. Adayların mezun oldukları bölüme uygun gruptan başvuru yapmaları gerekiyor.
BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI
Başvurular 13 Temmuz 2026 saat 00.00 itibarıyla başladı. Adaylar işlemlerini 17 Temmuz 2026 saat 17.00'ye kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı İşe Alım sistemi aracılığıyla elektronik ortamda tamamlayabilecek. Şahsen, posta yoluyla veya farklı kanallardan yapılan başvurular kabul edilmeyecek.