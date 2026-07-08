Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman, KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için planlanan 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımında süreç henüz başlamadı. Başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve başvuru şartları, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzuyla netleşecek. Adaylar ise resmi duyuruların yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için hazırlık süreci devam ediyor. Alımlar KPSS puanıyla gerçekleştirilecek ve başvurular, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu üzerinden alınacak. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte başvuru takvimi, branş kontenjanları ve adaylarda aranacak şartlar kesinleşecek.
BAŞVURU TAKVİMİ HENÜZ AÇIKLANMADI
26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin resmi başvuru takvimi henüz ilan edilmedi.
Sağlık Bakanlığı ile ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu, başvuru tarihlerini ve tercih sürecinin tüm ayrıntılarını ortaya koyacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte tercih işlemleri yalnızca kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapılabilecek.
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha önce A Haber canlı yayında yaptığı açıklamada sağlık alanındaki istihdamın devam edeceğini vurgulayarak yeni personel alımı hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Geçtiğimiz yıl 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. 2024 ve 2025 yıllarında mezun olacak gençlerimiz için 2026 Eylül KPSS sonrası yeni alımları planlıyoruz. Maliye Bakanlığımız ile kadro sayılarımızı ve ihtiyaçlarımızı belirliyoruz"