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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman, KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman, KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için planlanan 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımında süreç henüz başlamadı. Başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve başvuru şartları, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzuyla netleşecek. Adaylar ise resmi duyuruların yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için hazırlık süreci devam ediyor. Alımlar KPSS puanıyla gerçekleştirilecek ve başvurular, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu üzerinden alınacak. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte başvuru takvimi, branş kontenjanları ve adaylarda aranacak şartlar kesinleşecek.

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla netlik kazanacak. (Foto: AA)Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla netlik kazanacak. (Foto: AA)

BAŞVURU TAKVİMİ HENÜZ AÇIKLANMADI

26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin resmi başvuru takvimi henüz ilan edilmedi.

Sağlık Bakanlığı ile ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu, başvuru tarihlerini ve tercih sürecinin tüm ayrıntılarını ortaya koyacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte tercih işlemleri yalnızca kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapılabilecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları, 2026 personel alımına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. (Foto: AA)Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları, 2026 personel alımına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. (Foto: AA)

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha önce A Haber canlı yayında yaptığı açıklamada sağlık alanındaki istihdamın devam edeceğini vurgulayarak yeni personel alımı hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz yıl 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. 2024 ve 2025 yıllarında mezun olacak gençlerimiz için 2026 Eylül KPSS sonrası yeni alımları planlıyoruz. Maliye Bakanlığımız ile kadro sayılarımızı ve ihtiyaçlarımızı belirliyoruz"

Adaylarda aranacak şartlar ve başvuru kriterleri, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanacak. (Foto: AA)Adaylarda aranacak şartlar ve başvuru kriterleri, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanacak. (Foto: AA)

BAŞVURU ŞARTLARI TERCİH KILAVUZUYLA BELLİ OLACAK

26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru koşulları henüz açıklanmadı. Adayların taşıması gereken genel ve özel şartlar, KPSS puan türleri, tercih edilebilecek kadrolar ile nitelik kodları ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak.

Kılavuzun yayımlanmasının ardından adaylar, mezuniyet durumlarına ve KPSS puanlarına uygun kadroları tercih ederek başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımında yerleştirme işlemlerinin KPSS puanına göre merkezi olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor. (Foto: AA)Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımında yerleştirme işlemlerinin KPSS puanına göre merkezi olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor. (Foto: AA)

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştireceği sözleşmeli personel alımında sağlık hizmetlerinin farklı branşlarında istihdam yapılması öngörülüyor. Kadro planlamasında uzman doktor, doktor, sağlık memuru, sağlık teknikeri, ebe, hemşire ve diyetisyen unvanlarını kapsaması bekleniyor.

Alım kapsamındaki unvanlar ile her branşa ayrılacak kontenjan sayıları, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzunda ayrıntılı olarak duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin merak edilenler (Foto: AA)Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin merak edilenler (Foto: AA)

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINA DAİR MERAK EDİLENLER

  • Sağlık Bakanlığı personel alımında KPSS puanı zorunlu olacak mı?

    Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre 26 bin 673 sözleşmeli personel alımının, 2026 KPSS sürecinin ardından gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ancak kullanılacak KPSS puan türü ve varsa taban puan şartı henüz duyurulmadı. Bu ayrıntılar, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda açıklanacak.

  • Kimler başvuru yapabilecek?

    Başvuru hakkına sahip adayların öğrenim düzeyleri ve mezuniyet şartları henüz netleşmedi. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının hangi kadrolara başvurabileceği resmi tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla belli olacak.

  • Başvurular hangi platform üzerinden alınacak?

    Sürecin önceki merkezi yerleştirmelerde olduğu gibi ÖSYM'nin tercih sistemi üzerinden yürütülmesi bekleniyor.

  • Branş ve kontenjan dağılımı ne zaman açıklanacak?

    Her unvana ayrılacak kontenjan sayıları ile nitelik kodları, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzunda ilan edilecek. Adaylar tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda yapabilecek.

  • Yerleştirme sonuçları nasıl duyurulacak?

    Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

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