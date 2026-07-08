Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman, KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için planlanan 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımında süreç henüz başlamadı. Başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve başvuru şartları, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzuyla netleşecek. Adaylar ise resmi duyuruların yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için hazırlık süreci devam ediyor. Alımlar KPSS puanıyla gerçekleştirilecek ve başvurular, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu üzerinden alınacak. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte başvuru takvimi, branş kontenjanları ve adaylarda aranacak şartlar kesinleşecek.

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla netlik kazanacak. (Foto: AA) BAŞVURU TAKVİMİ HENÜZ AÇIKLANMADI 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin resmi başvuru takvimi henüz ilan edilmedi. Sağlık Bakanlığı ile ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu, başvuru tarihlerini ve tercih sürecinin tüm ayrıntılarını ortaya koyacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte tercih işlemleri yalnızca kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapılabilecek.