CANLI YAYIN

Polis Akademisi öğretim elemanı sonuçları erişime açıldı! 2026 sorgulama ekranı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Polis Akademisi öğretim elemanı sonuçları erişime açıldı! 2026 sorgulama ekranı

Polis Akademisi Başkanlığı, 2026 yılı İç Güvenlik Fakültesi öğretim elemanı alım sürecine ilişkin başvuru değerlendirme sonuçlarını yayımladı. Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylar sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Bilimsel yeterlilik sürecine ilişkin yeni duyurular da aynı adres üzerinden paylaşılacak.

2026 Polis Akademisi öğretim elemanı alımında ilk değerlendirme süreci tamamlandı. İç Güvenlik Fakültesi bünyesinde açılan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına yapılan başvurular, ilan şartları ile atama kriterleri doğrultusunda incelendi. Başvurusu uygun bulunan adaylar bir sonraki aşama olan bilimsel yeterlilik değerlendirmesine katılacak. Sürece ilişkin tüm duyurular Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Polis Akademisi öğretim elemanı alımına ilişkin başvuru değerlendirme sonuçlarını erişime açtı. (Görsel: A Haber)Polis Akademisi öğretim elemanı alımına ilişkin başvuru değerlendirme sonuçlarını erişime açtı. (Görsel: A Haber)

POLİS AKADEMİSİ ÖĞRETİM ELEMANI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı, İç Güvenlik Fakültesi için yürütülen öğretim elemanı alımına ilişkin başvuru değerlendirme sonuçlarını erişime açtı. Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için yapılan başvurular, ilgili mevzuat, ilan şartları ve Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri kapsamında değerlendirildi.

İlk inceleme sonucunda başvurusu uygun bulunan adaylar belirlenirken, değerlendirme sürecini geçen adaylar bilimsel yeterlilik aşamasına alınacak.

BAŞVURU KABUL KOMİSYONU İNCELEME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurusu kabul edilen adaylar için bilimsel yeterlilik değerlendirme takvimi resmi duyurularla sürdürülecek. (Foto: AA)Başvurusu kabul edilen adaylar için bilimsel yeterlilik değerlendirme takvimi resmi duyurularla sürdürülecek. (Foto: AA)

BİLİMSEL YETERLİLİK SÜRECİ TAKİP EDİLECEK

Başvuruları kabul edilen adaylara ilişkin bilimsel yeterlilik değerlendirme sonuçları da Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Kurum, adayların süreç boyunca yalnızca resmi duyuruları takip etmesi gerektiğini vurgularken, ayrıca bireysel bildirim yapılmayacağını bildirdi.

Bilimsel değerlendirme ve diğer aşamaların tamamlanmasının ardından şartları sağlayan adaylar için atama işlemleri başlatılacak.

ç Güvenlik Fakültesi bünyesinde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için alım yapılacak. (Foto: A Haber)ç Güvenlik Fakültesi bünyesinde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için alım yapılacak. (Foto: A Haber)

ALIM YAPILACAK AKADEMİK KADROLAR BELLİ OLDU

2026 yılı öğretim elemanı alımı kapsamında İç Güvenlik Fakültesinde üç farklı akademik kadro için personel alınacak. Atamalar, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda naklen veya açıktan yapılacak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında açılan profesör kadrosuna başvuracak adayların kamu yönetimi alanında yüksek lisans, yönetim bilimi alanında doktora yapmış, kamu yönetimi alanında doçentlik unvanı almış ve mülki idare sistemi üzerine akademik çalışmalar yürütmüş olması gerekiyor.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki doçent kadrosu için ise ortaöğretim fen ve matematik alanlar eğitimi alanında yüksek lisans, uygulamalı matematik alanında doktora mezunu olma, ekonometri alanında doçentlik unvanına sahip bulunma ve stratejik planlar ile iş tatmini üzerine akademik çalışma yapmış olma şartı aranıyor.

Hukuk Bilimleri alanındaki doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların hukuk fakültesi mezunu olması, kamu hukuku alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlaması ile terörizmin finansmanı ve hukuk devleti konularında akademik çalışma gerçekleştirmiş olması gerekiyor.

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için ilanda belirtilen genel şartları eksiksiz karşılaması gerekiyor. (Foto: A Haber)Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için ilanda belirtilen genel şartları eksiksiz karşılaması gerekiyor. (Foto: A Haber)

BAŞVURUDA ARANAN GENEL ŞARTLAR NELER?

İlanda yer alan bilgilere göre adayların

  • Devlet memurluğu için gerekli genel şartları taşıması,
  • Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,
  • Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması,
  • Görev yapmasına engel sağlık sorununun olmaması
  • Polis Akademisinin belirlediği akademik atama kriterlerini karşılaması gerekiyor.

YABANCI DİL VE AKADEMİK PUAN ŞARTI BULUNUYOR

Profesör ve doçent kadrolarına başvuracak adaylardan YDS, YÖKDİL veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından en az 80 puan istenirken, doktor öğretim üyesi kadrolarında bu baraj 65 puan olarak uygulanıyor.

Bunun yanında profesör adaylarının en az 150, doçent adaylarının en az 100, doktor öğretim üyesi adaylarının ise en az 20 akademik etkinlik puanına sahip olması şartı bulunuyor.

Sonuçların ardından atanmaya hak kazanan adaylar belirlenen süre içinde gerekli işlemlerini tamamlayacak. (Foto: AA)Sonuçların ardından atanmaya hak kazanan adaylar belirlenen süre içinde gerekli işlemlerini tamamlayacak. (Foto: AA)

SONRAKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Polis Akademisi Başkanlığı, sonuçlara ilişkin tüm duyuruların resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacağını ve bu ilanların tebligat yerine geçeceğini açıkladı. Bu nedenle adaylara ayrıca yazılı veya elektronik bildirim yapılmayacak.

Atanmaya hak kazanan adayların ise sonuçların ilan edilmesinin ardından 10 gün içerisinde gerekli belgelerle birlikte Polis Akademisi Başkanlığına başvurarak atama işlemlerini tamamlaması gerekecek.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın