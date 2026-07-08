Polis Akademisi öğretim elemanı sonuçları erişime açıldı! 2026 sorgulama ekranı

ç Güvenlik Fakültesi bünyesinde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için alım yapılacak. (Foto: A Haber)

ALIM YAPILACAK AKADEMİK KADROLAR BELLİ OLDU

2026 yılı öğretim elemanı alımı kapsamında İç Güvenlik Fakültesinde üç farklı akademik kadro için personel alınacak. Atamalar, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda naklen veya açıktan yapılacak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında açılan profesör kadrosuna başvuracak adayların kamu yönetimi alanında yüksek lisans, yönetim bilimi alanında doktora yapmış, kamu yönetimi alanında doçentlik unvanı almış ve mülki idare sistemi üzerine akademik çalışmalar yürütmüş olması gerekiyor.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki doçent kadrosu için ise ortaöğretim fen ve matematik alanlar eğitimi alanında yüksek lisans, uygulamalı matematik alanında doktora mezunu olma, ekonometri alanında doçentlik unvanına sahip bulunma ve stratejik planlar ile iş tatmini üzerine akademik çalışma yapmış olma şartı aranıyor.

Hukuk Bilimleri alanındaki doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların hukuk fakültesi mezunu olması, kamu hukuku alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlaması ile terörizmin finansmanı ve hukuk devleti konularında akademik çalışma gerçekleştirmiş olması gerekiyor.