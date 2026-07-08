Polis Akademisi öğretim elemanı sonuçları erişime açıldı! 2026 sorgulama ekranı
Polis Akademisi Başkanlığı, 2026 yılı İç Güvenlik Fakültesi öğretim elemanı alım sürecine ilişkin başvuru değerlendirme sonuçlarını yayımladı. Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylar sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Bilimsel yeterlilik sürecine ilişkin yeni duyurular da aynı adres üzerinden paylaşılacak.
2026 Polis Akademisi öğretim elemanı alımında ilk değerlendirme süreci tamamlandı. İç Güvenlik Fakültesi bünyesinde açılan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına yapılan başvurular, ilan şartları ile atama kriterleri doğrultusunda incelendi. Başvurusu uygun bulunan adaylar bir sonraki aşama olan bilimsel yeterlilik değerlendirmesine katılacak. Sürece ilişkin tüm duyurular Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.
POLİS AKADEMİSİ ÖĞRETİM ELEMANI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Polis Akademisi Başkanlığı, İç Güvenlik Fakültesi için yürütülen öğretim elemanı alımına ilişkin başvuru değerlendirme sonuçlarını erişime açtı. Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için yapılan başvurular, ilgili mevzuat, ilan şartları ve Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri kapsamında değerlendirildi.
İlk inceleme sonucunda başvurusu uygun bulunan adaylar belirlenirken, değerlendirme sürecini geçen adaylar bilimsel yeterlilik aşamasına alınacak.
BİLİMSEL YETERLİLİK SÜRECİ TAKİP EDİLECEK
Başvuruları kabul edilen adaylara ilişkin bilimsel yeterlilik değerlendirme sonuçları da Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Kurum, adayların süreç boyunca yalnızca resmi duyuruları takip etmesi gerektiğini vurgularken, ayrıca bireysel bildirim yapılmayacağını bildirdi.
Bilimsel değerlendirme ve diğer aşamaların tamamlanmasının ardından şartları sağlayan adaylar için atama işlemleri başlatılacak.