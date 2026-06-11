GSB personel alımı sonuçları açıklandı 2026: Kariyer Kapısı GSB sonuç sorgulama ekranı

Yerleştirme hakkı kazanan adaylardan diploma ve çeşitli belgeler talep edilecek. (Fotoğraf: A Haber)

ADAYLARDAN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Bakanlığın yayımladığı duyuruya göre adayların teslim etmesi gereken belgeler şunlar:

Ortak Belgeler

Kimlik ve adres bilgilerini içeren yazılı beyan

Yerleştirme belgesi çıktısı

Yazılı özgeçmiş

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 biyometrik fotoğraf

Adli sicil kaydı

Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanlar

Erkek adaylar için askerlik durum beyanı

SGK hizmet dökümü veya SGK kaydı bulunmadığına dair belge

Güvenlik Görevlisi Kadroları

Koruma ve güvenlik görevlisi olarak yerleşen adaylardan ayrıca;

Mezuniyet belgesi veya diploma

Geçerlilik süresi devam eden silahlı ya da silahsız özel güvenlik kimlik kartı

"Özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporu isteniyor.

Temizlik Personeli

Temizlik personeli kadrosuna yerleşen adayların ortaöğretim (lise ve dengi) mezuniyet belgelerini teslim etmeleri gerekiyor.

Bakım-Onarım Personeli

Bakım-onarım kadrolarına yerleşen adaylardan ise görev alanına göre ilgili sertifika, mesleki yeterlilik belgesi veya mezuniyet belgeleri talep edilecek.

YEDEK ADAYLAR NE YAPACAK?

Sonuç ekranında yedek olarak yer alan adayların şu aşamada herhangi bir belge teslim etmesine gerek bulunmuyor. Ancak asil adaylardan boşalan kadrolar olması halinde yedek adaylar sırasıyla çağrılabilecek.