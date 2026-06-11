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GSB personel alımı sonuçları açıklandı 2026: Kariyer Kapısı GSB sonuç sorgulama ekranı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
GSB personel alımı sonuçları açıklandı 2026: Kariyer Kapısı GSB sonuç sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı için merakla beklenen sonuçlar erişime açıldı. Yaklaşık 200 bin başvurunun yapıldığı süreçte asil ve yedek adaylar belli oldu. Atanmaya hak kazananlar için belge teslim takvimi de duyuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında yürüttüğü yerleştirme sürecini tamamladı. Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve bakım-onarım personeli kadroları için yapılan başvuruların sonuçları yayımlandı. Binlerce adayın beklediği sonuçlar, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden erişime açılırken, atanmaya hak kazanan adayların teslim etmesi gereken belgeler ve başvuru takvimi de netleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2 bin 610 kişilik personel alımı için yerleştirme sonuçları erişime açıldı. (Fotoğraf: GSB)Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2 bin 610 kişilik personel alımı için yerleştirme sonuçları erişime açıldı. (Fotoğraf: GSB)

GSB 2 BİN 610 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Adaylar sonuç ekranına giriş yaptıktan sonra "Başvurularım" ve ardından "Değerlendirme Sonuçları" bölümünden yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek.

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Yaklaşık 200 bin başvurunun yapıldığı alım sürecinde asil ve yedek adaylar belli oldu. (Fotoğraf: A Haber)Yaklaşık 200 bin başvurunun yapıldığı alım sürecinde asil ve yedek adaylar belli oldu. (Fotoğraf: A Haber)

YAKLAŞIK 200 BİN BAŞVURU YAPILDI

Bakanlığın açıkladığı verilere göre 2 bin 610 kişilik sözleşmeli personel kadrosu için yaklaşık 200 bin başvuru gerçekleştirildi. Alımlar şu kadrolarda yapıldı:

  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • Destek Personeli (Temizlik)
  • Destek Personeli (Bakım-Onarım)

Başvurular 18-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınmıştı.

Atanmaya hak kazanan adayların belgelerini belirtilen tarihler arasında teslim etmesi gerekiyor. (Fotoğraf: AA)Atanmaya hak kazanan adayların belgelerini belirtilen tarihler arasında teslim etmesi gerekiyor. (Fotoğraf: AA)

ASIL ADAYLAR İÇİN BELGE TESLİM TARİHLERİ BELLİ OLDU

Yerleştirme sonucunda atanmaya hak kazanan adayların, yerleştirildikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine belgelerini 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında mesai saatleri içinde teslim etmeleri gerekiyor.

Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adayların hak kaybı yaşayabileceği belirtiliyor.

Yerleştirme hakkı kazanan adaylardan diploma ve çeşitli belgeler talep edilecek. (Fotoğraf: A Haber)Yerleştirme hakkı kazanan adaylardan diploma ve çeşitli belgeler talep edilecek. (Fotoğraf: A Haber)

ADAYLARDAN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Bakanlığın yayımladığı duyuruya göre adayların teslim etmesi gereken belgeler şunlar:

Ortak Belgeler

  • Kimlik ve adres bilgilerini içeren yazılı beyan
  • Yerleştirme belgesi çıktısı
  • Yazılı özgeçmiş
  • Son 6 ay içinde çekilmiş 2 biyometrik fotoğraf
  • Adli sicil kaydı
  • Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanlar
  • Erkek adaylar için askerlik durum beyanı
  • SGK hizmet dökümü veya SGK kaydı bulunmadığına dair belge

Güvenlik Görevlisi Kadroları

Koruma ve güvenlik görevlisi olarak yerleşen adaylardan ayrıca;

  • Mezuniyet belgesi veya diploma
  • Geçerlilik süresi devam eden silahlı ya da silahsız özel güvenlik kimlik kartı
  • "Özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporu isteniyor.
  • Temizlik Personeli
  • Temizlik personeli kadrosuna yerleşen adayların ortaöğretim (lise ve dengi) mezuniyet belgelerini teslim etmeleri gerekiyor.

Bakım-Onarım Personeli

Bakım-onarım kadrolarına yerleşen adaylardan ise görev alanına göre ilgili sertifika, mesleki yeterlilik belgesi veya mezuniyet belgeleri talep edilecek.

YEDEK ADAYLAR NE YAPACAK?

Sonuç ekranında yedek olarak yer alan adayların şu aşamada herhangi bir belge teslim etmesine gerek bulunmuyor. Ancak asil adaylardan boşalan kadrolar olması halinde yedek adaylar sırasıyla çağrılabilecek.

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