GSB personel alımı sonuçları açıklandı 2026: Kariyer Kapısı GSB sonuç sorgulama ekranı
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı için merakla beklenen sonuçlar erişime açıldı. Yaklaşık 200 bin başvurunun yapıldığı süreçte asil ve yedek adaylar belli oldu. Atanmaya hak kazananlar için belge teslim takvimi de duyuruldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında yürüttüğü yerleştirme sürecini tamamladı. Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve bakım-onarım personeli kadroları için yapılan başvuruların sonuçları yayımlandı. Binlerce adayın beklediği sonuçlar, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden erişime açılırken, atanmaya hak kazanan adayların teslim etmesi gereken belgeler ve başvuru takvimi de netleşti.
GSB 2 BİN 610 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.
Adaylar sonuç ekranına giriş yaptıktan sonra "Başvurularım" ve ardından "Değerlendirme Sonuçları" bölümünden yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek.
YAKLAŞIK 200 BİN BAŞVURU YAPILDI
Bakanlığın açıkladığı verilere göre 2 bin 610 kişilik sözleşmeli personel kadrosu için yaklaşık 200 bin başvuru gerçekleştirildi. Alımlar şu kadrolarda yapıldı:
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi
- Destek Personeli (Temizlik)
- Destek Personeli (Bakım-Onarım)
Başvurular 18-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınmıştı.