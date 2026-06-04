Kültür ve turizm bakanlığı personel alımı 2026: Başvuru şartları ve kadro dağılımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılı için 569 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımların 502'si yalnızca KPSS puan sıralamasıyla sınavsız gerçekleştirilecek. Başvurular 15-29 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak, kontenjanlar da netleşti.

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların merakla beklediği personel alımı ilanı yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 569 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilanla duyurulan alımlarda, 502 kadroya herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmadan yalnızca KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirme gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 sözleşmeli personel alımı için başvuru takvimini açıkladı. (Fotoğraf: AA) BAŞVURULAR NE ZAMAN? Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre başvurular 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 29 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda yapabilecek. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. 502 KADROYA SINAVSIZ YERLEŞTİRME YAPILACAK İlk ilan kapsamında alınacak 502 sözleşmeli personel için herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav uygulanmayacak. Yerleştirmeler, adayların KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak. Böylece yüksek KPSS puanına sahip adaylar doğrudan yerleştirme hakkı elde edecek. Sınavsız alım yapılacak kadrolar arasında büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli pozisyonları öne çıkıyor.