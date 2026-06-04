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Kültür ve turizm bakanlığı personel alımı 2026: Başvuru şartları ve kadro dağılımı

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Kültür ve turizm bakanlığı personel alımı 2026: Başvuru şartları ve kadro dağılımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılı için 569 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımların 502'si yalnızca KPSS puan sıralamasıyla sınavsız gerçekleştirilecek. Başvurular 15-29 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak, kontenjanlar da netleşti.

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların merakla beklediği personel alımı ilanı yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 569 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilanla duyurulan alımlarda, 502 kadroya herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmadan yalnızca KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirme gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 sözleşmeli personel alımı için başvuru takvimini açıkladı. (Fotoğraf: AA)Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 sözleşmeli personel alımı için başvuru takvimini açıkladı. (Fotoğraf: AA)

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre başvurular 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 29 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda yapabilecek. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

502 KADROYA SINAVSIZ YERLEŞTİRME YAPILACAK

İlk ilan kapsamında alınacak 502 sözleşmeli personel için herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav uygulanmayacak. Yerleştirmeler, adayların KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak. Böylece yüksek KPSS puanına sahip adaylar doğrudan yerleştirme hakkı elde edecek.

Sınavsız alım yapılacak kadrolar arasında büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli pozisyonları öne çıkıyor.

Başvurular 15-29 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: AA)Başvurular 15-29 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: AA)

UZMAN KADROLARDA SÖZLÜ SINAV ŞARTI

Bakanlığın ikinci ilanı ise uzmanlık gerektiren meslek gruplarını kapsıyor. Arkeolog, müze araştırmacısı, mimar, mühendis, tekniker ve teknisyen kadrolarına yapılacak alımlarda adaylar önce KPSS puanına göre sıralanacak. Her unvan için ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Nihai başarı sıralaması ise sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenecek.

Bakanlık bünyesinde farklı branşlarda yüzlerce sözleşmeli personel istihdam edilecek. (Fotoğraf: A Haber)Bakanlık bünyesinde farklı branşlarda yüzlerce sözleşmeli personel istihdam edilecek. (Fotoğraf: A Haber)

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan kontenjan dağılımı şu şekilde:

Kadro Kontenjan
Büro Personeli (BÜRO PRS-1) 123
Büro Personeli (BÜRO PRS-2) 5
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 79
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) 27
Destek Personeli (Temizlik-Erkek) 202
Destek Personeli (Temizlik-Kadın) 62
Destek Personeli (Boyacı) 2
Destek Personeli (Yalıtımcı) 2
Arkeolog 13
Müze Araştırmacısı 6
Mimar 4
Mühendis 16
Tekniker 7
Teknisyen 21
Toplam 569

Destek personeli kadrolarında toplam 268 kişilik alım gerçekleştirilmesi planlanıyor. (Fotoğraf: AA)Destek personeli kadrolarında toplam 268 kişilik alım gerçekleştirilmesi planlanıyor. (Fotoğraf: AA)

EN FAZLA KONTENJAN HANGİ KADROLARDA?

Kontenjan dağılımına bakıldığında en yüksek alımın destek personeli kadrolarında yapılacağı görülüyor. Temizlik hizmetlerinde görevlendirilmek üzere toplam 264 kişi istihdam edilecek. Destek personeli kadrolarını 128 kişilik kontenjanla büro personeli pozisyonları takip ediyor. Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında ise toplam 106 kişilik alım planlanıyor.

Başvuru şartları ve özel nitelikler ilan metinlerinde ayrıntılı şekilde yer aldı. (Fotoğraf: AA)Başvuru şartları ve özel nitelikler ilan metinlerinde ayrıntılı şekilde yer aldı. (Fotoğraf: AA)

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. İlanlarda öne çıkan şartlar şunlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • 35 yaşını doldurmamış olmak,
  • Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,
  • Başvurulan kadro için belirlenen özel niteliklere sahip olmak.
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