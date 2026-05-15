CANLI YAYIN

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 personel alacak! Başvuru şartları ve kadro dağılımı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 personel alacak! Başvuru şartları ve kadro dağılımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KPSS puanıyla yapılacak 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. Güvenlik görevlisinden tesisatçıya kadar kadroları kapsayan ilan, sınavsız alım fırsatıyla binlerce adayın dikkatini çekti. Başvurular 18-24 Mayıs'ta Kariyer Kapısı'ndan yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıkladığı alım sürecinde adaylar, yazılı ya da sözlü sınava girmeden 2024 KPSS B grubu puanıyla değerlendirilecek.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

BAKAN BAK'TAN "GENÇLİK HAFTASI" MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, personel alımına ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Bakan Bak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik Haftası'nı müjdelerle selamlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülke genelindeki teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı sürecimiz başlamıştır. Gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz. Bakanlığımızın farklı kadro ve görev alanlarına yönelik personel alımı çalışmalarımız da devam etmektedir. Yeni duyurularımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hayırlı olsun."

GSBGSB

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre toplam 2 bin 610 kişilik kontenjan farklı alanlara dağıtıldı.

Kadro Dağılımı

Kadro Kontenjan
Lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi 150
Ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi 1000
Destek personeli (temizlik) 783
Elektrik tesisatçısı 114
Sıhhi tesisatçı 121
İklimlendirme personeli 204
Havuz suyu operatörü 180
Marangoz 58

İlanda yer alan destek personeli kadrosu için ortaöğretim, yani lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranıyor. Teknik kadrolarda ise ilgili bölüm mezuniyeti ve gerekli belgeler ön plana çıkıyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 18-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların başvuru işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

Başvuru sürecinde adaylardan herhangi bir yazılı ya da sözlü sınava katılması istenmeyecek. Yerleştirmelerde yalnızca 2024 KPSS B grubu puanı esas alınacak.

KPSS ŞARTI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Alımlarda kullanılacak temel kriter 2024 KPSS B grubu puanı olacak. Bu nedenle adayların puan üstünlüğüne göre sıralanması bekleniyor.

Özellikle sınavsız personel alımı yapılacak olması, kamuya girmek isteyen birçok adayın dikkatini çekti. Başvuruların yoğun olması beklenirken, uzmanlar adayların sistem yoğunluğunu göz önünde bulundurarak işlemlerini son güne bırakmaması gerektiğini belirtiyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın