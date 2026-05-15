Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 personel alacak! Başvuru şartları ve kadro dağılımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KPSS puanıyla yapılacak 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. Güvenlik görevlisinden tesisatçıya kadar kadroları kapsayan ilan, sınavsız alım fırsatıyla binlerce adayın dikkatini çekti. Başvurular 18-24 Mayıs'ta Kariyer Kapısı'ndan yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıkladığı alım sürecinde adaylar, yazılı ya da sözlü sınava girmeden 2024 KPSS B grubu puanıyla değerlendirilecek.

(Fotoğraf: AA) BAKAN BAK'TAN "GENÇLİK HAFTASI" MESAJI Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, personel alımına ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Bakan Bak paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Gençlik Haftası'nı müjdelerle selamlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülke genelindeki teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı sürecimiz başlamıştır. Gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz. Bakanlığımızın farklı kadro ve görev alanlarına yönelik personel alımı çalışmalarımız da devam etmektedir. Yeni duyurularımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hayırlı olsun."

GSB HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre toplam 2 bin 610 kişilik kontenjan farklı alanlara dağıtıldı. Kadro Dağılımı Kadro Kontenjan Lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi 150 Ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi 1000 Destek personeli (temizlik) 783 Elektrik tesisatçısı 114 Sıhhi tesisatçı 121 İklimlendirme personeli 204 Havuz suyu operatörü 180 Marangoz 58 İlanda yer alan destek personeli kadrosu için ortaöğretim, yani lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranıyor. Teknik kadrolarda ise ilgili bölüm mezuniyeti ve gerekli belgeler ön plana çıkıyor.