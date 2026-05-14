MEB 2026 iller arası tayin başvurular bugün başlıyor! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi personel sistemi üzerinden erişime açılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

Öğretmenler, görev yapmak istedikleri illerde en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek.

Başvurular 20 Mayıs 2026 saat 16.00'ya kadar devam edecek. İşlemler elektronik ortamda alınacak ve değerlendirmeler hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre öğretmenler, iller arası yer değiştirme başvurularını mayıs ayında elektronik ortam üzerinden gerçekleştirecek. Atama sonuçları ise başvuruların tamamlanmasının ardından kısa süre içinde ilan edilecek.

MEB, 2026 yılı öğretmenlerin iller arası yer değiştirme takvimini duyurdu. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre il dışı tayin başvurusu yapacak öğretmenlerde belirli hizmet süresi şartları aranacak.

Başvuru yapacak kadrolu öğretmenlerin, 31 Aralık 2026 itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenler için ise toplamda 4 yıllık çalışma süresi şartı uygulanacak.

Hizmet puanı hesaplamasında son başvuru tarihi olan 20 Mayıs esas alınacak.

YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Atamalar; öğretmenlerin tercihleri, ilan edilen kontenjanlar ve hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

MEB, işlemlerin tamamen elektronik ortamda yürütüleceğini belirtirken, kontenjan dahilinde tercih sıralamasının belirleyici olacağını açıkladı.

2026 ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Bakanlığın yayımladığı takvimde yalnızca il dışı atamalar değil; il içi yer değiştirme, mazerete bağlı atama ve alan değişikliği süreçleri de yer aldı.

2026 ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Yer Değiştirme Türü Başvuru Tarihi Sonuç Tarihi İl İçi İsteğe Bağlı 4 - 6 Mayıs 2026 11 Mayıs 2026 İller Arası İsteğe Bağlı 14 - 20 Mayıs 2026 22 Mayıs 2026 Alan Değişikliği 20 - 24 Nisan 2026 28 Nisan 2026 Norm Kadro Fazlası Ataması 26 - 28 Ağustos 2026 31 Ağustos 2026

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ HAZİRANDA BAŞLAYACAK

Ataması tamamlanan öğretmenlerin yeni görev yerlerine geçiş süreci 26 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.

Tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin ardından öğretmenler yeni eğitim kurumlarında görevlerine başlayacak.