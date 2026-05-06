128. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı! İşte isim isim tam liste
Sağlık Bakanlığı’nın 128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası tamamlandı. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişinin ardından doktor adaylarının görev yerlerini gösteren sonuç listesi yayımlandı. Binlerce hekim adayının merakla beklediği sonuçlar, Sağlık Bakanlığı’nın resmi platformları üzerinden erişime açıldı.
128. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 128. Dönem DHY kurası bugün saat 10.30'da yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi, Bakanlığın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlandı. Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından atama sonuç listesi de ilan edildi.
Doktor adayları, görev yerlerine ilişkin sonuçları Sağlık Bakanlığı'nın ilgili sistemleri üzerinden görüntüleyebiliyor.
GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU
Kura kapsamında devlet hizmet yükümlülüğü bulunan hekimlerin görev yapacağı il ve sağlık kuruluşları netleşti.
Başvuru sürecinde eş ve sağlık mazereti bildiriminde bulunan adayların durumları da ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmeye alındı.
Sonuç listesinde uzman tabipler, pratisyen hekimler ve yan dal uzmanlarına ilişkin yerleştirme bilgileri yer aldı.
MAZERET BAŞVURULARI DAHA ÖNCE TAMAMLANDI
128. Dönem DHY kapsamında eş ve sağlık mazereti başvuruları, 6 Nisan 2026 tarihinde sona ermişti.
Başvurular, Sağlık Bakanlığı'nın ekip.saglik.gov.tr sistemi üzerinden alınmıştı. Bakanlık, daha önce yaptığı duyuruda süresi içinde mazeret başvurusu yapmayan adayların sonraki nakil taleplerinin ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirileceğini belirtmişti.