128. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı! İşte isim isim tam liste

Doktor adayları, görev yerlerine ilişkin sonuçları Sağlık Bakanlığı'nın ilgili sistemleri üzerinden görüntüleyebiliyor.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi, Bakanlığın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlandı. Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından atama sonuç listesi de ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 128. Dönem DHY kurası bugün saat 10.30'da yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın 128. Dönem DHY kura sonuçları bugün erişime açıldı.

GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU

Kura kapsamında devlet hizmet yükümlülüğü bulunan hekimlerin görev yapacağı il ve sağlık kuruluşları netleşti.

Başvuru sürecinde eş ve sağlık mazereti bildiriminde bulunan adayların durumları da ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmeye alındı.

Sonuç listesinde uzman tabipler, pratisyen hekimler ve yan dal uzmanlarına ilişkin yerleştirme bilgileri yer aldı.

MAZERET BAŞVURULARI DAHA ÖNCE TAMAMLANDI

128. Dönem DHY kapsamında eş ve sağlık mazereti başvuruları, 6 Nisan 2026 tarihinde sona ermişti.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı'nın ekip.saglik.gov.tr sistemi üzerinden alınmıştı. Bakanlık, daha önce yaptığı duyuruda süresi içinde mazeret başvurusu yapmayan adayların sonraki nakil taleplerinin ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirileceğini belirtmişti.