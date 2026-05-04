Kıyı Emniyeti’nden personel alımı: Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, farklı unvanlarda toplam personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, daimi işçi statüsünde gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülecek. İlan kapsamında mühendis, tekniker ve veri giriş operatörü kadrolarında istihdam sağlanacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere yeni bir istihdam paketi açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kurum bünyesine farklı branşlarda toplam 11 "daimi işçi" alımı yapılacak. Deniz emniyetinden bilişim altyapısına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan alımlarda, adayların İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

İşte dev kurumun alım yapacağı kadrolar ve başvuru sürecine dair tüm kritik detaylar...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Duyuruya göre kurum bünyesine farklı branşlarda personel alınacak. Alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar şöyle:

5 mühendis

5 tekniker

1 veri giriş operatörü

Ayrıca ilan detaylarında farklı alanlara yönelik ayrı kontenjanların da bulunduğu görülüyor. Tekniker kadroları elektrik, denizcilik ve bilişim gibi farklı alanları kapsarken, mühendis alımları da çeşitli mühendislik branşlarında gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN

Adaylar başvurularını yalnızca İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ya da hizmet merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Kuruma doğrudan yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından nihai aday listeleri belirlenecek ve sınav sürecine geçilecek.

SINAV VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuruların ardından adaylar, yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacak. Değerlendirme sürecinde hem KPSS puanı hem de sınav sonuçları dikkate alınacak.

Başarı puanı, KPSS ile sözlü sınav notunun ortalaması alınarak belirlenecek. Eşitlik durumunda ise KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.

ATAMALAR İSTANBUL VE ÇANAKKALE'DE YAPILACAK

İlan detaylarına göre alınacak personelin büyük bölümü İstanbul'da görev yapacak. Veri giriş operatörü kadrosu için ise istihdam yeri Çanakkale olarak açıklandı.

Adayların, görevlendirilecekleri yerde çalışmayı peşinen kabul etmiş sayılacağı belirtildi.

YAŞ VE NİTELİK ŞARTI DİKKAT ÇEKİYOR

Başvuruda bulunacak adayların, ilan edilen son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra bazı kadrolar için sürücü belgesi, mesleki deneyim ve teknik bilgi şartı aranıyor.

Teknik pozisyonlar için ayrıca alan bilgisi, sistem yönetimi ve teknik yeterlilik gibi kriterler de başvuru şartları arasında yer alıyor.

İLAN SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!