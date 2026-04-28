İŞKUR üzerinden GSB 157 işçi alımı başladı: Kimler, nasıl başvuru yapabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 157 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Açılan kadroların 45’i engelli bireylere, 112’si ise eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylara ayrıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak üzere düğmeye bastı. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre, farklı kontenjan gruplarında toplam 157 sürekli işçi alımı yapılacak. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik açılan bu kadrolar için başvuru takvimi netleşti. Başvuru süreci 27 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Mayıs 2026'ya kadar devam edecek. Adayların belirtilen süre içinde başvurularını tamamlaması gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Başvuruda bulunacak adayların bazı temel kriterleri karşılaması gerekiyor. Buna göre adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak

Başvurulan il sınırları içinde ikamet etmek

Tüm şartları başvuru bitiş tarihi itibarıyla sağlamak ALIM YAPILACAK KADRO VE ÖZEL ŞARTLAR İlan kapsamında alım yapılacak tek meslek kolu temizlik görevlisi olarak açıklandı. Adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapacak adayların: Engelli statüsünde ya da

Eski hükümlü / terörle mücadelede yaralanmış olduklarını resmi belgelerle kanıtlamaları şart koşuluyor.