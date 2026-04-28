İŞKUR üzerinden GSB 157 işçi alımı başladı: Kimler, nasıl başvuru yapabilir?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 157 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Açılan kadroların 45’i engelli bireylere, 112’si ise eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylara ayrıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak üzere düğmeye bastı. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre, farklı kontenjan gruplarında toplam 157 sürekli işçi alımı yapılacak. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik açılan bu kadrolar için başvuru takvimi netleşti.
Başvuru süreci 27 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Mayıs 2026'ya kadar devam edecek. Adayların belirtilen süre içinde başvurularını tamamlaması gerekiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuruda bulunacak adayların bazı temel kriterleri karşılaması gerekiyor. Buna göre adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 18 yaşını doldurmuş olmak
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
- Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
- Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
- Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak
- Başvurulan il sınırları içinde ikamet etmek
- Tüm şartları başvuru bitiş tarihi itibarıyla sağlamak
ALIM YAPILACAK KADRO VE ÖZEL ŞARTLAR
İlan kapsamında alım yapılacak tek meslek kolu temizlik görevlisi olarak açıklandı. Adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor.
Ayrıca başvuru yapacak adayların:
- Engelli statüsünde ya da
- Eski hükümlü / terörle mücadelede yaralanmış
olduklarını resmi belgelerle kanıtlamaları şart koşuluyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, sistemde yer alan "İş Arayan" bölümünden işlemlerini tamamlayabilecek. Alternatif olarak Alo 170 hattı üzerinden de başvuru yapılabilecek.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Başvuru sürecinin ardından adaylar iki aşamalı bir değerlendirmeden geçecek:
- Kura Çekimi: Şartları sağlayan adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecek. Kura tarihi 13 Mayıs 2026 olarak açıklandı.
- Sözlü Sınav: Kura sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava çağrılacak. Açık kadro sayısının dört katı kadar aday değerlendirilecek. Başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekecek.
İŞE BAŞLAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?
Sınavda başarılı olan adaylar, Bakanlık tarafından duyurulacak tarihlerde gerekli belgeleri teslim ederek göreve başlayacak. İşe alınacak personel için deneme süresi uygulanacak.
Yetkililer, şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvurularının iptal edileceğini özellikle vurguluyor.
TÜM DETAYLAR NEREDE YAYINLANACAK?
İlana ilişkin tüm güncel bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile İŞKUR duyuruları üzerinden takip edilebilecek.