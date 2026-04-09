MEB EKYS açıklandı! 2026 müdür ve müdür yardımcılığı sınav sonucu sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2026-MEB-EKYS) değerlendirme süreci sona erdi. Adayların merakla beklediği sonuçlar, yapılan incelemelerin ardından erişime açıldı.
İşte ÖSYM'nin takvimi doğrultusunda MEB EKYS sonuç sorgulama ekranına dair merak edilen tüm detaylar...
SONUÇLAR 9 NİSAN İTİBARIYLA YAYIMLANDI
Sınava katılan adaylar, sonuçlarını 9 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren öğrenebiliyor. Sonuçlara erişim, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sağlanıyor.
SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILACAK?
Adaylar, sonuç bilgilerine ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ulaşabiliyor. Sistem üzerinden bireysel sonuç belgeleri görüntülenebiliyor.
SONUÇ EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
ÖSYM tarafından yürütülen değerlendirme sürecinde şu kriterler esas alınıyor:
- Adayların cevapları optik okuyucular aracılığıyla dijital ortamda analiz ediliyor.
- Değerlendirmede yalnızca doğru cevaplar dikkate alınıyor, yanlış cevaplar puanlamaya etki etmiyor.
- Puan hesaplaması, doğru cevap sayısı üzerinden 100 tam puan esasına göre yapılıyor.
- Hatalı ya da iptal edilen sorular olması halinde, bu soruların puanları diğer sorulara eşit şekilde dağıtılıyor.
- Sonradan güncellenen cevap anahtarı olması durumunda, puanlama bu güncel anahtar üzerinden yeniden hesaplanıyor.