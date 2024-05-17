Kırıkkale üniversitesi lise mezunu 121 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşımak.

- Türk Vatandaşı olmak,

- Bu Kanun'un 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını sağlamak,

- Bu Kanun'un 41'inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.