Kırıkkale üniversitesi lise mezunu 121 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?
Kırıkkale üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte detaylar…
Kırıkkale üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Büro Personeli, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli, Laborant, Hizmet Personeli, Teknisyen, Temizlik Görevlisi, Hasta Bakıcı, Şoför, Güvenlik Görevlisi ve Programcı kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan Üniversite en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kurum en az lise mezunu adayların başvurularını kabul edecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Kırıkkale üniversitesi personel alımı başvuruları 17 Mayıs 2024 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar https://pdbilan.kku.edu.tr/ internet adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşımak.
- Türk Vatandaşı olmak,
- Bu Kanun'un 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını sağlamak,
- Bu Kanun'un 41'inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Askerlik durumu itibarıyla;
* Askerlikle ilgisi bulunmamak,
* Askerlik çağına gelmemiş olmak,
* Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı bulunmamak.
2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca vazife malullüğü aylığı alanlar hariç olmak üzere)
3- KPSS puanlarından;
* Lisans mezuniyet şartı aranan kadrolar için; 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak.
* Ön Lisans mezuniyet şartı aranan kadrolar için; 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip olmak.
* Ortaöğretim mezuniyet şartı aranan kadrolar için; 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.
4- Başvurulacak pozisyonun karşısında yazan "Aranan Nitelikler" başlığı altında belirtilen özel şartları sağlıyor olmak.
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