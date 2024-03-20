Titck kadroları açıkladı! Lise mezunu personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve detaylar…
Titck en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntılar yayınlanan ilan ile paylaşıldı. İşte başvuru şartları ve şekli…
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrası uyarınca Büro Personeli, Sağlık Teknikeri, Destek Personeli ve Teknisyen kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adayların başvurularını kabul edecek. Ayrıca başvuruda bulunacak adaylar KPSS puan sıralaması esasına göre kadrolarda görevlendirme yapılacak. İşte ilana ilişkin detaylar….
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personel alımı başvuruları 18 Mart 2024 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını kolayca tamamlayacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Genel Şartlar:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2. Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
5. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
6. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
7. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
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