Titck kadroları açıkladı! Lise mezunu personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve detaylar…

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrası uyarınca Büro Personeli, Sağlık Teknikeri, Destek Personeli ve Teknisyen kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adayların başvurularını kabul edecek. Ayrıca başvuruda bulunacak adaylar KPSS puan sıralaması esasına göre kadrolarda görevlendirme yapılacak. İşte ilana ilişkin detaylar….