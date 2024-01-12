KPSS YOK! ASELSAN 24 farklı kadroda alım yapacağını açıkladı! Kadrolar ve başvuru şartları belli oldu
ASELSAN, KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. Şirket, başvuru süreciyle ilgili ayrıntıları paylaşarak alım yapılacak pozisyonları ve başvuru şartlarını açıkladı. Başvurular, ASELSAN'ın resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. İşte yeni ASELSAN personel alım ilanları….
ASELSAN, 24 farklı pozisyon için personel alımı yapacağını açıkladı. KPSS puanı şartı olmaksızın, uzman adayları işe dahil etme amacında olan kurum, başvuruları online olarak kabul ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve yurt içi ile yurt dışındaki çeşitli ihtiyaç makamlarına yönelik geniş bir faaliyet alanına sahip ASELSAN, radar ve elektronik harp, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri gibi birçok alanda uzmanlaşmış personel arayışında. Boş pozisyonları duyuran kurum, başvuru şartları ve süreci ile ilgili tüm detayları ilan etti. İşte 2024 ASELSAN personel alım ilanları kadrolar ve başvuru ekranı…
ASELSAN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ASELSAN personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle kariyer sayfası aselsan.com/tr/kariyer/acik-pozisyonlar adresine giriş yapmanız gerekiyor. Karşınıza alıma yapılacak kadrolar ve kadrolara ilişkin tüm detaylar listelenecektir.
Akabinde hemen başvur ikonuna tıklayın. Daha öncesinde başvuru yapmadıysanız hesap oluştur kısmında kişisel bilgilerinizi doldurarak hesabınızı oluşturun ve başvuru şartlarını taşıdığınız ilana başvurunuzu tamamlayın.
ASELSAN HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?
Donanım Isıl Tasarım ve Analiz Mühendisi
Enerji Sistemleri Sistem Test Mühendisi
Donanım ve Sistem Test Tasarım Mühendisi
Elektrikli Araç Sistemleri Sistem Mühendisi
Haberleşme Elektronik Harp Sistem Mühendisi
Elektronik Mühendisi (Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Projeleri)
Süreç Tasarım Mühendisi
Platform Entegrasyon Sistem Tasarım ve Uçuşa Elverişlilik Mühendisi
Test Mühendisi
Akustik Sistemler Sistem Mühendisi
Uygulama Yazılımları Mühendisi
Bilgi Teknolojileri Tümleşik İletişim Sistemleri Mühendisi
Gömülü Yazılım Geliştirme Mühendisi
Isıl Tasarım/Analiz Mühendisi
Lazer Mesafe Ölçer Algoritma Tasarım Mühendisi
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