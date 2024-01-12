KPSS YOK! ASELSAN 24 farklı kadroda alım yapacağını açıkladı! Kadrolar ve başvuru şartları belli oldu

ASELSAN, 24 farklı pozisyon için personel alımı yapacağını açıkladı. KPSS puanı şartı olmaksızın, uzman adayları işe dahil etme amacında olan kurum, başvuruları online olarak kabul ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve yurt içi ile yurt dışındaki çeşitli ihtiyaç makamlarına yönelik geniş bir faaliyet alanına sahip ASELSAN, radar ve elektronik harp, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri gibi birçok alanda uzmanlaşmış personel arayışında. Boş pozisyonları duyuran kurum, başvuru şartları ve süreci ile ilgili tüm detayları ilan etti. İşte 2024 ASELSAN personel alım ilanları kadrolar ve başvuru ekranı…

ASELSAN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ASELSAN personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle kariyer sayfası aselsan.com/tr/kariyer/acik-pozisyonlar adresine giriş yapmanız gerekiyor. Karşınıza alıma yapılacak kadrolar ve kadrolara ilişkin tüm detaylar listelenecektir.