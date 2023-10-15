TTK İŞÇİ ALIMI Bartın ve Karabük kura çekimi ne zaman, başladı mı? TTK Karabük ve Bartın işçi alımı kaç kişi alınacak?

TTK BARTIN VE KARABÜK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Bartın 400 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak.

Karabük 100 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00'da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak