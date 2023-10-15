TTK İŞÇİ ALIMI Bartın ve Karabük kura çekimi ne zaman, başladı mı? TTK Karabük ve Bartın işçi alımı kaç kişi alınacak?
"TTK İŞÇİ ALIMI Bartın ve Karabük kura çekimi ne zaman, başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Taşkömürü 1.500 işçi alımı kura çekimi asıl ve yedek adaylar geçtiğimiz cuma günü çekilen kuranın ardından belli olmuştu. TTK işçi alımı kura çekimi Bartın ve Karabük illeriyle devam edecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"TTK İŞÇİ ALIMI Bartın ve Karabük kura çekimi ne zaman, başladı mı? TTK Karabük ve Bartın işçi alımı kaç kişi alınacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TTK 2 bin işçi alımı Zonguldak ili için tamamlandı. Pano-ayak üretim işçiliği için toplam 500 kişilik alım daha yapılacak. İşçi alımı kura çekimine göre yedek ve asıl adaylar belirlenecek. Kurada ismi çıkan adaylara sağlık muayenesi ve arşiv taraması yapılacak. İşte konu hakkında detaylar...
TTK BARTIN VE KARABÜK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE?
Bartın 400 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak.
Karabük 100 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00'da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak
TTK KURA ÇEKİMİNE KAÇ KİŞİ KATILACAK?
Karabük 100 işçi alımı için kamu talebine gönderilenlerin listesi belli oldu. Buna göre Karabük ilinde topla 913 kişi kurada yer alacak.
Bartın 400 işçi alımı için başvuru sayısı ise 7 bin 374 oldu. Kura çekimlerinde asıl aday kadar yedek aday ismi duyurulacak.
KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?
Türkiye Taşkömürü işçi alımı kura çekimi Youtube üzerinden canlı yayınlanacak. Yukarda ilan edilen kura takvimine göre başvuru yapanlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının resmi hesabından kura çekilişini canlı olarak izleyebilirler. Kura çekimi tamamlandıktan sonra kurada yer alanların isimleri liste şeklinde paylaşılacak.
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