Ekim 2023'te 81 ilde 18 yaş üstü yüzlerce personel alınacak! Hastane online iş başvuru ekranı İŞKUR | İşte şartları ve kontenjanları...
İş ve işçi arasındaki köprü olan İŞKUR, Türkiye'deki işgücü piyasasının düzenlenmesi ve istihdamın artırılması konusunda kritik bir rol oynayan bir kamu kurumudur. İŞKUR, iş arayanlar için önemli bir kaynak olup, farklı sektörlerdeki iş ilanlarını iş arayanlara sunar. Özellikle sağlık sektörü gibi kritik alanlarda, pozisyonlara dair alım ilanları İŞKUR'un resmi internet sitesinde düzenli olarak güncellenir. İşte İŞKUR hastane online iş başvuru ekranı...
İŞKUR, Türkiye'deki işgücü piyasasının dengeleyici bir unsurudur ve iş arayanlar ile işverenler arasında uyum sağlamayı amaçlar. İş arayan bireyler için sunulan hizmetler, iş bulma sürecini kolaylaştırmaya yöneliktir. İŞKUR'un resmi internet sitesi ve şubeleri aracılığıyla iş ilanlarına erişim sağlayan iş arayanlar, kendilerine en uygun iş fırsatlarını bulma şansına sahiptirler. İşte İŞKUR üzerinden hastanelere yapılacak alımların detayları...
ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE KONTENJANLAR:
Güvenlik Görevlisi (Hastane): 5
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 77
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi: 1
Hasta Refakatçisi: 6
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 253
Hastane Hizmetlisi: 31
Temizlik Görevlisi (Hastane): 17
Klinik Destek Elemanı (Hastane): 7
NASIL BAŞVURULUR?
İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa başvuruda bulunmak istediğiniz meslek grubunu yazın ve ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.
İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.
Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.
İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek.
Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi (şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.
Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.
İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.
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