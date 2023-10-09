Bozok Üniversitesi en az lise mezunu personel alıyor! Eczacı, Biolog, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni ve Büro Personeli alımı…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete 'de yayım tarihi itibariyle 15 gündür.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

7- Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmış olmak,

8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." Hükmüne uygun hareket etmiş olmak.