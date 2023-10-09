Bozok Üniversitesi en az lise mezunu personel alıyor! Eczacı, Biolog, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni ve Büro Personeli alımı…
Bozok Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm detayları yayınlanan ilan ile duyuran kurum, kadrolara adayları yerleştirirken KPSS puan sıralamasını esas alacak. İşte başvuru şartları ve ekranı
Yozgat Bozok Üniversitesi 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince Eczacı, Biolog, Hemşire, Diğer Sağlık Personeli, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni ve Büro Personeli kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. İşte ayrıntılar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Bozok Üniversitesi personel alımı başvuruları 9 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 23 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet kimlik doğrulaması (e-Devlet şifresi) ile başvurularını tamamlayacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
1- DİPLOMA VEYA MEZUNİYET BELGESİ: (Taranarak tam ve okunaklı şekilde sisteme yüklenecek diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak kare kodlu mezun belgeleri geçerli olup, PDF formatında sisteme yüklenecektir.)
2- KPSS SONUÇ BELGESİ: (ÖSYM üzerinden alınacak kare kodlu ve doğrulama kodlu belgeler geçerli olup, PDF formatında sisteme yüklenecektir.)
3- FOTOĞRAF: Sisteme yüklenecek fotoğraf (personel kimlik basımı ve personel otomasyon sisteminde de kullanıldığından) kesinlikle güncel mevzuata uygun vesikalık bir fotoğraf olmalıdır.
4- TECRÜBE DURUMUNU GÖSTERİR BELGE: İlan edilen kadronun başvuru şartına bağlı olarak istenen belgeler sisteme PDF formatında yüklenmelidir. (adayların tecrübe şartını özle sektördeki çalışmalarından sağlayanların e-Devletten alacakları kare kodlu SGK hizmet döküm belgesi ile iş verenden alacakları SGK iş yeri kodunu gösterir çalışma belgesini siteme PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.)
5- Başvurulan ilanın aranan nitelikler kısmında eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise söz konusu belgelerin siteme PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.
6- Adayların 4/B sözleşmeli pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete 'de yayım tarihi itibariyle 15 gündür.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
5- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
7- Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmış olmak,
8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." Hükmüne uygun hareket etmiş olmak.
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