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2024 ÖGG sınav sonucu açıklandı mı? 104. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sonuç ekranı…

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Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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2024 ÖGG sınav sonucu açıklandı mı? 104. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sonuç ekranı…

104. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıkladı. İşte başvuru ekranı…

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