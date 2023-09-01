En az ortaöğretim mezunu 4.075 silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı başladı! KPSS puan şartı yok
İŞKUR üzerinden en az ortaöğretim mezunu 4.075 silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuru şartları ve detayları İŞKUR üzerinden paylaşan kurumlar, KPSS puan şartı aramıyor. İşte İŞKUR güvenlik görevlisi alım ilanları
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Eylül ayı güvenlik görelisi alımına ilişkin ilanları yayınladı. Türkiye'nin farklı il ve bu illere bağlı taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 4.075 silahlı ve silahsız olmak güvenlik görevlisi istihdam edileceği açıklayan özel ve kamu kurumlar adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. En az ortaöğretim mezunu adayların başvuruda bulunabileceği ilanlara ilişkin merak edilen başvuru süreci ise İŞKUR üzerinden tüm adaylar ile paylaşıldı. İşte İŞKUR eylül ayı güvenlik alım ilanları…
İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Güvenlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Güvenlik Görevlisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada Güvenlik Görevlisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar yayınlanan ilan E-Devlet şifre giriş yaparak başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek
GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İŞKUR Güvenlik Görevlisi genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibidir;
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;
a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,
5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak, iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde "özel güvenlik görevlisi olur" şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.
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