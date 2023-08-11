Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 ücretli öğretmenlik başvuru ekranı açıldı mı?
"Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala ücretli öğretmenlik hakkında detaylar merak ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyenler gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 ücretli öğretmenlik başvuru ekranı açıldı mı?
"Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 ücretli öğretmenlik başvuru ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen adayları yeni dönem ücretli öğretmenlik başvurlarının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 ücretli öğretmenlik başvuru ekranı açıldı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2023-2024 Eğitim Öğretim dönemi 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak.
Her eğitim öğretim yılında olduğu gibi okullarda ki öğretmen ihtiyaçları öncelikle başka okullardan norm fazlası öğretmenlerin görevlendirilmesi sonrasında ise ücretli öğretmen alımı ile yapılmaktadır. Bu kapsamda gelecek eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, bazı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ücretli öğretmen alımı için başvuru sürecini başlattı.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adaylar 2023 yılı ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerini il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet sitesi üzerinden yapılacak duyurular ile öğrenebilecekler. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 2024 Ücretli Öğretmen Başvuruları alınacağını duyurdu.
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paylaştığı duyuru şekilde;
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için merkez ve kırsal mahalle okullarımızda görevlendirilmek üzere Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi + Pedagojik Formasyon belgeleri olan mezunların ücretli öğretmenlik başvuruları alınacaktır.
İlgililerin duyurunun ekindeki başvuru formunu doldurup; 16.08.2023 tarihi mesai bitimine kadar müdürlüğümüz "İNSAN KAYNAKLARI" birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru aşamasında belge ibrazı talep edilmeyecektir. Görevlendirme yapılması halinde aşağıda listelenen belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Görevlendirmeler KPSS sınav puanına göre yapılacaktır.
İlgililere önemle duyurulur.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;
1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.
2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.
3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.
4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.
5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.
6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.
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