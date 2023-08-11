Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 ücretli öğretmenlik başvuru ekranı açıldı mı?

Her eğitim öğretim yılında olduğu gibi okullarda ki öğretmen ihtiyaçları öncelikle başka okullardan norm fazlası öğretmenlerin görevlendirilmesi sonrasında ise ücretli öğretmen alımı ile yapılmaktadır. Bu kapsamda gelecek eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, bazı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ücretli öğretmen alımı için başvuru sürecini başlattı.