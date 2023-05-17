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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu? Adalet Bakanlığı 22 bin 41 personel alım sonuçları ne zaman açıklanır?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023
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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu? Adalet Bakanlığı 22 bin 41 personel alım sonuçları ne zaman açıklanır?

"Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı başvuru işlemleri 11 Mayıs'ta sona ermişti. Adalet Bakanlığı; infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, psikolog, mühendis ve diğer kadrolar için personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu? Adalet Bakanlığı 22 bin 41 personel alım sonuçları ne zaman açıklanır?

"Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu? Adalet Bakanlığı 22 bin 41 personel alım sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için gelecek olan açıklamaya çevrildi. Alım yapılacak personeller Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İcra İşleri Dairesi Başkanlığı kadrolarında değerlendirilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu? Adalet Bakanlığı 22 bin 41 personel alım sonuçları ne zaman açıklanır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılacak olan duyurular https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Kazanan adaylar belirlenen tarihlerde sözlü sınava katılacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlarına göre;

8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.

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