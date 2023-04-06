"KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı 5 BİN personel alımı sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere; 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alacak. Bu kapsamda KPSS 2023/4 tercih başvuruları 24-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Peki, KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı 5 BİN personel alımı sonuçları belli oldu mu?