06 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı 5 BİN personel alımı sonuçları belli oldu mu?

KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı 5 BİN personel alımı sonuçları belli oldu mu?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023
ABONE OL
KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı 5 BİN personel alımı sonuçları belli oldu mu?

"KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler KPSS 2023/4 tercih sonuçlarına çevrildi. Adaylar, KPSS-2023/4 tercih sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Peki, KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı 5 BİN personel alımı sonuçları belli oldu mu?

"KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı 5 BİN personel alımı sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere; 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alacak. Bu kapsamda KPSS 2023/4 tercih başvuruları 24-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Peki, KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı 5 BİN personel alımı sonuçları belli oldu mu?

KPSS 2023/4 NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

MEB 5 Bin Personel Alımı tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllarda yapılan tercihler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının Nisan ay içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

Değerlendirmeler tamamlandığı zaman ÖSYM'nin internet adresinden tercih yerleştirme sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

ÖSYM açıklaması KPSS-2023/4 tercih sonuçlarını adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

MEB tarafından ilgili kanun gereğince merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA