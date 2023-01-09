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MSB personel alımı ne zaman, hangi tarihte? MSB 16 bin personel alımı başvuru şartları neler?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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MSB personel alımı ne zaman, hangi tarihte? MSB 16 bin personel alımı başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı, 2023 yılı içerisinde 16 bin sözleşmeli er, erbaş alacak. Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuruları belirli tarihlerde yapılıyor. Peki MSB sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? MSB 16 bin sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...

2023 yılında MSB tarafından 16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan haberin ardından konuyla ilgilenenler detayları merak etmeye başladı.Bakanlık, geçtiğimiz yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alımı yapmıştı. Peki MSB 16 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, hangi tarihte? İşte, ayrıntılar...

MSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'na bu yıl içinde 16 bin sözleşmeli erbaş, er alınmasının planlandığı haberi gündemde yer alıyor. Henüz alımların başvuru şartları ve tarihleri belli olmadı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bakanlık geçen yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alımı yapmıştı.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2023 yılında yapılacak alımların başvuru şartları belli olmazken son yapılan alımlarda aranan şartlar şöyleydi;

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına

göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış

olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihi

ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar),

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

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