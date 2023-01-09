MSB personel alımı ne zaman, hangi tarihte? MSB 16 bin personel alımı başvuru şartları neler?

2023 yılında MSB tarafından 16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan haberin ardından konuyla ilgilenenler detayları merak etmeye başladı.Bakanlık, geçtiğimiz yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alımı yapmıştı. Peki MSB 16 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, hangi tarihte? İşte, ayrıntılar...

MSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'na bu yıl içinde 16 bin sözleşmeli erbaş, er alınmasının planlandığı haberi gündemde yer alıyor. Henüz alımların başvuru şartları ve tarihleri belli olmadı.