KPSS 2023/3 tercih kılavuzu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları!

* 12/10/2022 tarihli ve 31981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine dair 11/10/2022 tarihli ve 6206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının "Sınavlar" başlıklı 7'nci maddesinin dördüncü fıkrasında; "1/1/2023 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait pozisyonlarda görev yapan personelden başvuru yapacak adayların belirtilen istisnalar hariç olmak üzere üç (3) yıllık hizmet süresini tamamlamadıkça yerleştirme işlemlerine katılamayacaklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.