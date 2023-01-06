KPSS 2023/3 tercih kılavuzu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı duyurusu yayımlandı. KPSS 2022/3 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre yapılacak personel alımında süreç başladı. Bakanlıkta görev almak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden tercihlerini yapabilecek. Peki, KPSS 2023/3 tercih şartları neler? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları...
KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar için ayrılan kadrolara tercihler 6 Ocak itibarıyla başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapacaıl sözleşmeli personel alımında detaylar belli oldu. Şartlar, kadro dağılımı ve başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS 2023/3 tercih şartları neler? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? İşte cevaplar...
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini 6-11 Ocak 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
* İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48'inci maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek 1'inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.
* Başvurma genel ve özel şartları ile anılan Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan, yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.
* Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1'inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak mühendis, mimar, şehir plancısı, büro personeli ve destek personeli pozisyonlarında istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.
* Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.
* Yerleştirme işlemleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 12'nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
* 12/10/2022 tarihli ve 31981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine dair 11/10/2022 tarihli ve 6206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının "Sınavlar" başlıklı 7'nci maddesinin dördüncü fıkrasında; "1/1/2023 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait pozisyonlarda görev yapan personelden başvuru yapacak adayların belirtilen istisnalar hariç olmak üzere üç (3) yıllık hizmet süresini tamamlamadıkça yerleştirme işlemlerine katılamayacaklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 1'inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nın geçici 5'inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri "T.C." (Bulgaristan'dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi "KKTC", "2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar", "Yabancı Uyruklular" ve/veya "Mavi Kartlı" olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapamazlar.
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