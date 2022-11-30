Bekçilik mülakat sonucu ne zaman açıklanır? Bekçilik sözlü mülakatı geçtikten sonra ne olacak? 2022 EGM bekçilik mülakat sonuç sorulama ekranı

Bekçilik mülakat sonuçları ile ilgili gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'na çevrilmiş durumda. Adaylar sonuçların duyurulacağı tarihi öğrenmeye çalışıyor. Sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde açıklanan bekçilik alımı ile ilgili detaylar merak konusu. Peki bekçilik mülakat sonucu ne zaman açıklanır? Bekçilik sözlü mülakatı geçtikten sonra ne olacak? İşte 2022 EGM bekçilik mülakat sonuç sorulama ekranı...

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına katılacak olan adayların beklediği sonuçlar için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...