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Bekçilik mülakat sonucu ne zaman açıklanır? Bekçilik sözlü mülakatı geçtikten sonra ne olacak? 2022 EGM bekçilik mülakat sonuç sorulama ekranı

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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Bekçilik mülakat sonucu ne zaman açıklanır? Bekçilik sözlü mülakatı geçtikten sonra ne olacak? 2022 EGM bekçilik mülakat sonuç sorulama ekranı

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Aralık ayının gelmesiyle birlikte bekçilik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı tekrar gündemdeki yerini aldı. Sınava giren adaylar "Bekçilik sözlü mülakatı geçtikten sonra ne olacak?" sorusunu araştırıyor. Peki bekçilik mülakat sonucu ne zaman açıklanır?

Bekçilik mülakat sonuçları ile ilgili gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'na çevrilmiş durumda. Adaylar sonuçların duyurulacağı tarihi öğrenmeye çalışıyor. Sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde açıklanan bekçilik alımı ile ilgili detaylar merak konusu. Peki bekçilik mülakat sonucu ne zaman açıklanır? Bekçilik sözlü mülakatı geçtikten sonra ne olacak? İşte 2022 EGM bekçilik mülakat sonuç sorulama ekranı...

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına katılacak olan adayların beklediği sonuçlar için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sözlü Mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BEKÇİLİK EĞİTİMİ NE KADAR SÜRER?

Madde 22- Bakanlıkça veya valilikçe düzenlenen kursların süresi 3 aydan fazla olamaz.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2022?

En düşük bekçi maaşı 9 bin 259 lira, üniversite mezunu bekçi maaşı ise 10 bin 920 liraya yükseldi.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKATI GEÇTİKTEN SONRA NE OLACAK?

Sözlü sınav komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olur", başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve
Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

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