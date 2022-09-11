Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 85 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Açıklama sonrasında alımlar için gelecek yeni detaylar merak ediliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 85 bin personel alımı yapılacağını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin olarak "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor." ifadelerini kullandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haberi verdi. Başvuru tarihleri hakkında kesin bir bilgi verilmese de açıklama şu şekilde;
"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."
BAKAN KOCA AÇIKLADI: 85 BİN ATAMA YAPILACAK!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin personel alımına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı;
"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.
Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz"
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekildeydi;
Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz açıklanmadı, alıma ilişkin bilgilerin Eylül ayının ortalarına doğru duyurulması bekleniyor.
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- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
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