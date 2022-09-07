ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı?
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 27 Ağustos tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 99. özel güvenlik sınavına giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı?
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı?
ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden yayınlandı. Sınav soru ve cevapları A ve B kitapçıklarını aşağıdaki ekrandan görüntüleyebilirsiniz.
ÖGG SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları 16 Eylül tarihinde açıklanacak. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih 19-21 Eylül 2022 olacak.
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
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