Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak? Okullara güvenlik ve temizlik personeli alımı başvuruları başladı mı?
Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her sene İŞKUR TYP başvuru tarihleri ile gerçekleşen alımlar için gözler MEB'e çevrildi. Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ile istihdama katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR TYP programı aracılığıyla yapılan olan başvuruları gerçekleştirecek. Peki, Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak? Okullara güvenlik ve temizlik personeli alımı başvuruları başladı mı?
Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak? Okullara güvenlik ve temizlik personeli alımı başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR TYP başvuruları, 2022-2023 eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak? Okullara güvenlik ve temizlik personeli alımı başvuruları başladı mı?
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç
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- Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak? Okullara güvenlik ve temizlik personeli alımı başvuruları başladı mı?
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