DSİ bekçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2022 DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

DSİ bekçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir? Devlet Su İşleri tarafından sürekli işçi alımı yapılacağının duyurulmasının ardından binlerce aday başvuru gerçekleştirdi. 25-29 Temmuz tarihlerinde alınan başvuruların ardından kura süreci başladı. 9 Temmuz'da kura çekiminin de tamamlanması ile birlikte hak kazanan adaylar merak edilmeye başlandı. Peki, 2022 DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? DSİ bekçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

DSİ BEKÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DSİ bekçi alımı kura çekimi tamamlandı. Kura sonuçları henüz açıklanmadı. DSİ kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek.