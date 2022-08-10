DSİ bekçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2022 DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
DSİ bekçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir? Devlet Su İşleri'nin taşra teşkilatında belirlenen bölgelerde istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Hizmetleri için sürekli işçi (Bekçi) alımı yapılacak. 25-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen başvuruların ardından kura çekimi 9 Temmuz'da yapıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 2022 DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? DSİ bekçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
DSİ bekçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir? Devlet Su İşleri tarafından sürekli işçi alımı yapılacağının duyurulmasının ardından binlerce aday başvuru gerçekleştirdi. 25-29 Temmuz tarihlerinde alınan başvuruların ardından kura süreci başladı. 9 Temmuz'da kura çekiminin de tamamlanması ile birlikte hak kazanan adaylar merak edilmeye başlandı. Peki, 2022 DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? DSİ bekçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
DSİ BEKÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
DSİ bekçi alımı kura çekimi tamamlandı. Kura sonuçları henüz açıklanmadı. DSİ kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek.
DSİ BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları ve belgelendirmeleri gerekmektedir;
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.
8. Güvenlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
9. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.
10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
11. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak.
12. Atamaya engel adli sicil kaydı bulunmamak.
13. DSİ'ye ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.
Güvenlik görevlileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (f), (g) ve (h) bendindeki şartları taşıyor olmak. diğer bir ifadeyle Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.
DSİ BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?
BURSA 1.BÖLGE MÜD.: (BURSA) 9
İZMİR 2.BÖLGE MÜD.: (İZMİR) 1
ESKİŞEHİR 3.BÖLGE MÜD.: (ESKİŞEHİR) 2
KONYA 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: (KONYA 4, KARAMAN 1, AKSARAY 1, NİĞDE 2)
ANKARA 5.BÖLGE MÜD.: (BOLU) 1
ADANA 6.BÖLGE MÜD.: (ADANA 1, OSMANİYE 1)
DİYARBAKIR 10.BÖLGE MÜD.: (DİYARBAKIR) 9
KAYSERİ 12.BÖLGE MÜD.: (YOZGAT) 1
ANTALYA 13.BÖLGE MÜD.: (ANTALYA) 1
İSTANBUL 14.BÖLGE MÜD.: (İSTANBUL) 6
ILISU PROJESİ MARDİN 16.BÖLGE MÜD.: (MARDİN) 1
VAN 17.BÖLGE MÜD.: (VAN) 2
KAHRAMANMARAŞ 20.BÖLGE MÜD.: (KAHRAMANMARAŞ 1, GAZİANTEP 1)
TRABZON 22.BÖLGE MÜD.: (TRABZON 3, GİRESUN 1, GÜMÜŞHANE 1)
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- DSİ bekçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2022 DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
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