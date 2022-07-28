KPSS 2022 sınavı ne zaman, kaçta başlıyor? KPSS 2022 ne kadar, kaç dakika sürecek?
KPSS 2022 sınavı ne zaman, kaçta başlıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ve Ağustos ayında yapılacak KPSS 2022 sınavları için geri sayım sürerken bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarıyla ilgili saat detayları sınava gireceklerin gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS 2022 sınavı ne zaman, kaçta başlıyor? KPSS 2022 ne kadar, kaç dakika sürecek?
KPSS 2022 sınavı ne zaman, kaçta başlıyor? KPSS 2022 ne kadar, kaç dakika sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS Lisans oturumları Temmuz ve Ağustos ayında gerçekleşecek. KPSS temmuz ayı sınavları bu hafta sonu yapılacak. Peki, KPSS 2022 sınavı ne zaman, kaçta başlıyor? KPSS 2022 ne kadar, kaç dakika sürecek?
KPSS 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
KPSS 2022 LİSANS SINAVI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ
ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan duyurulara göre, KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra bina ve salonlara aday alınmayacak. Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek ve sınav 12:25'te sona erecek. Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak.
Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak. 14:30'dan sonra yine bina ve salonlara adaylar alınmayacak. Eğitim Bilimleri sınavı 16:25'te sona erecek. Sınavda 80 soru için adaylara 100 dakika süre verilecek.
Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.
KPSS GENEL YETENEK,GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ SORU DAĞILIMI
İLK OTURUM
KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik
KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru
İKİNCİ OTURUM
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)
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