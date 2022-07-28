KPSS 2022 sınavı ne zaman, kaçta başlıyor? KPSS 2022 ne kadar, kaç dakika sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS Lisans oturumları Temmuz ve Ağustos ayında gerçekleşecek. KPSS temmuz ayı sınavları bu hafta sonu yapılacak. Peki, KPSS 2022 sınavı ne zaman, kaçta başlıyor? KPSS 2022 ne kadar, kaç dakika sürecek?