MEBBİS giriş: Öğretmen il içi ihtiyaç listesi sorgulama! MEB 2022 il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin kontenjanları!
İl içi ihtiyaç listesi sorgulama nasıl yapılır? MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ait öğretmenlerin başvuruları 4 Temmuz'da başladı. Öğretmenler, bugünden itibaren bulundukları il içindeki tüm okul ve kurumlara tercih hakkını kullanabilecek. Peki, MEBBİS giriş ile il içi tayin başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen il içi ihtiyaç listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte MEB 2022 il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin kontenjanları...
Öğretmen il içi ihtiyaç listesi sorgulama ve tercih başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları bugün başladı. Başvuru yapacak olan öğretmenler, il içi ihtiyaç listesini araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MEBBİS giriş ile il içi tayin başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen il içi ihtiyaç listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte MEB 2022 il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin kontenjanları...
ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme 4-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular mebbisyd.meb.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Adaylığı kaldırılmış olmak,
* 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLİR?
Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi gün? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü?
- Hane başına 450-600 TL bayram harçlığı! Başvurular devam ediyor! Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
- Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...
- Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Temmuz-Aralık dönemi MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?
- Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?
- ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Özel Güvenlik Görevlisi 98. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
- AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- DSİ personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? DSİ personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?
- 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Dünya Kupası hangi ayda başlayacak?
- Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek, bitti mi? Steam yaz indirimleri ne kadar sürecek?
- TOKİ'den 100.000 konut müjdesi! Açıklama geldi, tarih belli oldu! TOKİ 100 bin konut hangi illere yapılacak? Başvurular ise...