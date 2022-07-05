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MEBBİS giriş: Öğretmen il içi ihtiyaç listesi sorgulama! MEB 2022 il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin kontenjanları!

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022
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MEBBİS giriş: Öğretmen il içi ihtiyaç listesi sorgulama! MEB 2022 il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin kontenjanları!

İl içi ihtiyaç listesi sorgulama nasıl yapılır? MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ait öğretmenlerin başvuruları 4 Temmuz'da başladı. Öğretmenler, bugünden itibaren bulundukları il içindeki tüm okul ve kurumlara tercih hakkını kullanabilecek. Peki, MEBBİS giriş ile il içi tayin başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen il içi ihtiyaç listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte MEB 2022 il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin kontenjanları...

Öğretmen il içi ihtiyaç listesi sorgulama ve tercih başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları bugün başladı. Başvuru yapacak olan öğretmenler, il içi ihtiyaç listesini araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MEBBİS giriş ile il içi tayin başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen il içi ihtiyaç listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte MEB 2022 il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin kontenjanları...

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme 4-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular mebbisyd.meb.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.

İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İl içi atama için kontenjanlar, il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Bulunduğunuz ilin milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden il içi tayin atama ihtiyaç listesini sorgulayabilirsiniz. (Örnek: İstanbul MEB)

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Adaylığı kaldırılmış olmak,

* 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

İl içi atama sonuçlarına göre tercih ettikleri kuruma atanan öğretmenler, bulundukları okul ya da kurumdan 20 Temmuz 2022 itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini yapabilecek.

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