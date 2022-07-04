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DSİ personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? DSİ personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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DSİ personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? DSİ personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?

DSİ personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.DSİ personel alımı başvuruları ile ilgili açıklama yapıldı. DSİ personel alımı başvuruları temmuz ayında alınacak. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı başvurularını yapmak isteyenler işlemlerini 20 Temmuz’dan itibaren yapabilecekler. Peki, DSİ personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? DSİ personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?

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