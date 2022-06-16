Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları açıklandı mı?
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atamaları belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha önce yaptığı açıklamada ‘Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları açıklandı mı?
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları 2022 yılında yoğun ilgi görüyor. Öğretmen atamaları hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'ini son 19 yılda atadık. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, öğretmen atamaları devam edecek. İstanbul'a ağırlık verdik.' dedi. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları açıklandı mı?
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamaları ile ilgili şunları söyledi:
"Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimi müsterih olsunlar. Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'si İstanbul'a atamayı planlıyoruz. 2022-2023'e bu atamayı yetiştireceğiz. Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak."
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramı ile birleştirdik.
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