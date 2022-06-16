Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları 2022 yılında yoğun ilgi görüyor. Öğretmen atamaları hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'ini son 19 yılda atadık. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, öğretmen atamaları devam edecek. İstanbul'a ağırlık verdik.' dedi. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları açıklandı mı?