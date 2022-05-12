MEB 2022 öğretmen atama takvimi: Öğretmen ataması ne zaman, hangi illere yapılacak? Branş dağılımı açıklandı mı?
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 yılı içerisinde öğretmen ataması ile ilgili müjdeli haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atama bekleyen vatandaşlar için açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından gözler alım yapılacak iller ve branş dağılımına çevrildi. Peki, öğretmen ataması ne zaman, hangi illere yapılacak? Branş dağılımı açıklandı mı? MEB 2022 öğretmen atama takvimi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Öğretmen ataması ne zaman, hangi illere yapılacak? Atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeli haber duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız." dedi. Bu gelişmelerin ardından atama sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, öğretmen ataması ne zaman, hangi illere yapılacak? Branş dağılımı açıklandı mı? MEB 2022 öğretmen atama takvimi belli oldu mu? İşte haberin detayları...
2022 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Bu yıl yapılması beklenen öğretmen ataması ile ilgili ilk resmi açıklama geldi. Bakan Özer, yaptığı açıklamada, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" ifadelerini kullandı. Ancak atama takvimi henüz açıklanmadı. MEB tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak öğretmen atama takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
MEB'DEN FLAŞ KARAR, YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLAR KALDIRILDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde bazı değişikler yapıldı. Bu değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (f), (g), (s), (u) ve (ü) bentleri yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca 15 ila 26 ncı maddeleri ile 54 üncü ve geçici 6 ncı maddeleri ve Ek-3 Performans Değerlendirme Formu ile Ek-4 Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırıldı.
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde madde 4, madde 15, madde 26, madde 54'teki değişiklikler...
g) Değerlendirme: Öğretmenlerin Ek-3 Performans Değerlendirme Formunda yer alan kriterlere göre sayısal değerlerle ölçülerek başarı düzeylerinin belirlenmesini,
s) Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri, tutum ve değerleri,
u) Performans: Aday öğretmenin görev ve sorumlulukları, atandığı eğitim kurumunun özellikleri ve Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde oluşturulmuş mesleki ölçütler bağlamında gösterilen başarı düzeyini,
ü) Sınav: Aday öğretmenlere uygulanacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı,
MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-19/1/2016-29598) Aday öğretmenler, adaylık dönemlerinin yetiştirme sürecinde asıl görev yapacakları ilin dışında görev yapabilir ve en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır.
MADDE 26 – (1) Bakanlıkça aday öğretmenler ile değerlendiricilere Ek-3'te yer alan Formda yer alan mesleki ölçütler ve yazılı sınav konuları ile ilgili olarak çerçeve eğitim verilebilir. Bu eğitimler merkezî, mahallî ve uzaktan eğitim yöntemlerinden biri ya da birden fazlası ile gerçekleştirilebilir.
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.
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