MEB 2022 öğretmen atama takvimi: Öğretmen ataması ne zaman, hangi illere yapılacak? Branş dağılımı açıklandı mı?

Öğretmen ataması ne zaman, hangi illere yapılacak? Atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeli haber duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız." dedi. Bu gelişmelerin ardından atama sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, öğretmen ataması ne zaman, hangi illere yapılacak? Branş dağılımı açıklandı mı? MEB 2022 öğretmen atama takvimi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

2022 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Bu yıl yapılması beklenen öğretmen ataması ile ilgili ilk resmi açıklama geldi. Bakan Özer, yaptığı açıklamada, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" ifadelerini kullandı. Ancak atama takvimi henüz açıklanmadı. MEB tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak öğretmen atama takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.