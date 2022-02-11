sinav.diyanet.gov.tr: Diyanet tercih sonuçları sorgulama! 2022 Diyanet hafızlık atama sonuçları nereden öğrenilir?
Diyanet tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 yılı içerisinde yapılacak Diyanet personel alımı sonuçları için araştırmalar sürüyor. Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına yapılacak 7 bin 800 personel alımı için tercih bildiriminde bulunan adaylar sonuçları araştırmaya başladı. Peki, sinav.diyanet.gov.tr ile Diyanet tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 Diyanet hafızlık atama sonuçları nereden öğrenilir?
Diyanet personel alımı tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Diyanet personel alımı tercih döneminde en fazla 25 tercih yapabilen adaylar heyecan içinde sonuçları araştırıyor. 7 bin 800 personel ataması ile ilgili Diyanet'ten resmi açıklama geldi. Peki, sinav.diyanet.gov.tr ile Diyanet tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 Diyanet hafızlık atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
DİYANET TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Diyanet'ten yapılan açıklamada, 31 Ocak - 07 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin sonuçları 11 Şubat'ta yani bugün açıklanacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarını 11 Şubat Cuma günü Diyanet'in sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler.
Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı en yüksek olana öncelik verilecek.
Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorunda olacaklar.
Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde süresi içinde kanuni mazereti olmaksızın görevine başlamayanların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklar.
DİYANET PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
7. Halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
• Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecek.
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