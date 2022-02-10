2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuruları hangi illere yapılacak? İşte tarihler...
2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen bir çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Önceki yıl içerisinde hemen her şehir için yüzlerce bekçi alımı yapılmıştı. İşte, 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuruları hangi illere yapılacak? İşte tarihler...
2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuruları hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için yapılacak olan resmi merci açıklamaları yakından takip edilirken, kurumun resmi internet sitesi üzerinden verilecek e-Devlet bağlantısı ile başvurular gerçekleştirilebilecek. İşte, 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuruları hangi illere yapılacak? İşte tarihler...
2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz aylarda duyurulan 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.
Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmedi ancak çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri akademinin internet sitesi üzerinden gerçekleşecek.
2021 yılında 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler duyurulmadı. Bu kapsamda açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.
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