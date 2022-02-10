2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuruları hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için yapılacak olan resmi merci açıklamaları yakından takip edilirken, kurumun resmi internet sitesi üzerinden verilecek e-Devlet bağlantısı ile başvurular gerçekleştirilebilecek. İşte, 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuruları hangi illere yapılacak? İşte tarihler...