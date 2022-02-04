12 bin 933 personel alımı yapılacak! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman alınacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
12 bin 933 personel alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman alınacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdoğ, sosyal medya hesabı üzerinden son dakika olarak açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamanın ardından başvuru şartları merak ediliyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman alınacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman alınacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılacak alımların detayları merak ediliyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman alınacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada; "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." denildi.
Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.
İşte kadro dağılımı;
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Yeni alımlar için başvuru şartları henüz açıklanmadı. Son alımlarda açıklanan başvuru şartları şu şekilde:a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
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- 12 bin 933 personel alımı yapılacak! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman alınacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
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