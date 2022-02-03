İŞKUR TYP ilanları: 2022 okullara temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte şartlar...

İŞKUR TYP işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından belirlenen tarihlerde TYP kapsamında işçi alımı gerçekleştiriliyor. 2022 yılında TYP alımlarının hangi tarihlerde ve nerelere yapıldığı merak edilirken konu hakkında resmi açıklama geldi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR TYP ile okullara temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP başvuruları, İŞKUR'un resmi internet adresi www.iskur.gov.tr ve Alo 170 iletişim hattı üzerinden alınıyor. İl Müdürlükleri tarafından TYP başvuruları kabul edilmiyor. Aşağıdaki linke tıklayarak TYP ilanlarını inceleyebilir ve başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

İşte TYP ile temizlik görevlisi alımı ilanları: