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İŞKUR TYP ilanları: 2022 okullara temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte şartlar...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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İŞKUR TYP ilanları: 2022 okullara temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte şartlar...

İŞKUR aracılığıyla TYP kapsamında okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları yapılıyor. 2022 yılına girmemiz ile birlikte TYP başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Okullarda temizlik görevlisi olarak görev almak isteyenlere müjdeli haber geldi. Adıyaman İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 183 temizlik işçisi alınacağı bildirildi. Peki, İŞKUR TYP ile okullara temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte İŞKUR TYP ilanları..

İŞKUR TYP işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından belirlenen tarihlerde TYP kapsamında işçi alımı gerçekleştiriliyor. 2022 yılında TYP alımlarının hangi tarihlerde ve nerelere yapıldığı merak edilirken konu hakkında resmi açıklama geldi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR TYP ile okullara temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP başvuruları, İŞKUR'un resmi internet adresi www.iskur.gov.tr ve Alo 170 iletişim hattı üzerinden alınıyor. İl Müdürlükleri tarafından TYP başvuruları kabul edilmiyor. Aşağıdaki linke tıklayarak TYP ilanlarını inceleyebilir ve başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

İşte TYP ile temizlik görevlisi alımı ilanları:

OKULLARA 183 TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAK

Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa TYP kapsamında iş başvuru duyurusu yapıldı. Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emin Yücekaya, il ve ilçelerde toplam 183 kişinin 3 ay süreli çalıştırılacak kişilerin internet üzerinden başvuracaklarını kaydetti. Adıyaman merkezde 75, Besni ilçesinde 26, Kahta ilçesinde 41, Gölbaşı ilçesinde 16, Gerger ilçesinde 5, Sincik ilçesinde 10, Samsat ilçesinde 5, Tut ilçesinde 5 olmak üzere toplam 183 kişi istihdam edilecek.

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Başvurukar, 4-8 Şubat 2022 tarihleri arasında e-şube (www.iskur.gov.tr) ve Alo 170 iletişim hattı üzerinden alınacak. Adıyaman İl Müdürlüğünden başvuru alınmayacak. Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP'lerden yalnızca birisine müracaat edebilecek. Bu durum sistem tarafından kontrol edilecek ve uyarı mesajı gönderilecek.

PROGRAM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Program başlama tarihi 1 Mart 2022, bitiş tarihi 31 Mayıs 2022 olmak üzere 3 ay uygulanacak.

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

* Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) aynı adreste oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecek.

* Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır.

* Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP'ye katılacak.

* Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin bir buçuk (1,5) katını (6.380,10TL ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP'ye katılamaz.

* Yurtlar ve sığınma evleri gibi toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Katılımcıların seçimi, Yüklenici Kurum tarafından 'Kura Yöntemi' ile belirlenecek.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü TYP mevzuatı gereğince, istihdamında güçlük çekilen gruplar, kadınlar, 35 yaş üstü erkekler, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar birinci liste, bunlar dışında kalanlar (35 yaşın altındaki erkekler) ikinci liste olacak şekilde tasnif edilecek ve katılımcılar öncelikle birinci listeden seçilecek.

Kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor.

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