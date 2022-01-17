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Bekçi alımı için kritik takvim! Bekçi alımı 2022 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde olur? Başvurular...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Bekçi alımı için kritik takvim! Bekçi alımı 2022 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde olur? Başvurular...

Bekçi alımı için kritik takvim... Bekçi alımı 2022 ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EGM ve PA alımları için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çarşı ve mahallelerde bekçi olmak için görev almak isteyenler süreç içinde detayları bekliyor. İşte, bekçi alımı 2022 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde olur? Başvurular...

Bekçi alımı 2022 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. 2022 yılı bekçi alımı detaylar açıklamalar sonrasında belli oluyor. Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak. İşte, bekçi alımı 2022 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde olur? Başvurular...

2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 yılına ait Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla bekçilik başvuruları da henüz başlamadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

2022 yılı bekçi maaşları henüz açıklanmadı. Ancak 2021 yılında bekçi maaşları şu şekildeydi:

İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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